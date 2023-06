Waldbrände in Kanada: Rauchwolke verdunkelt Himmel über Portugal

Lissabon. Die in Kanada bereits seit Wochen anhaltenden Waldbrände haben nun auch im gut 5000 Kilometer entfernten Portugal den Himmel verdunkelt. Eine riesige Rauchwolke habe nach der Überquerung des Atlantischen Ozeans am Dienstag das westeuropäische Land erreicht, berichteten portugiesische Medien. Das Phänomen werde sich am Mittwoch vor allem im Süden des Landes bemerkbar machen und „sich wohl bis Donnerstagmorgen auflösen“, sagte der Meteorologe Diamantino Henriques vom Portugiesischen Institut für Meer und Atmosphäre (IPMA) der Zeitung „Público“. Es wird erwartet, dass die Wolke auch andere Länder Europas erreicht.

Bereits seit Wochen wüten in Kanada zahlreiche Feuer. Der Rauch hatte auch schon die Nordostküste der USA erreicht und unter anderem den Himmel über New York verdunkelt. Die Brände haben die kanadische Millionenmetropole Montreal zeitweise zur Stadt mit der schlechtesten Luftqualität weltweit gemacht.

