﻿Waldbrand bei Jüterbog ist gelöscht – doch das Feuer hinterlässt dunkle Narben

Auch Justin Bieber hat hier gesprüht

Graffiti-Hauptstadt Bogotá: Politik an der Wand

Gesprayte Wandmalereien verzieren Häuserfassaden, Parks und Brücken in Kolumbiens Hauptstadt. Kaum ein anderer Ort weltweit zählt so viele Graffitis wie die Millionenstadt. Warum Street Art so besonders in dem lateinamerikanischen Land ist – und was Justin Bieber damit zu tun hat.