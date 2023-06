Waldbrand bei Jüterbog: Neue Rauchwolken über den Baumkronen

Deutschland erwartet erste Hitzetage

30 Grad – und es wird noch heißer: Hier wird es in den nächsten Tagen besonders warm

Schon in den vergangenen Tagen ist es in Deutschland sommerlich gewesen. Nun steigen die Temperaturen noch einmal an. In einigen Gebieten wird die 30-Grad-Marke geknackt. Wann und wo es in den kommenden Tagen heiß wird.