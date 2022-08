Nun auch der Nationalpark Harz: In der Nähe des Ortes Schierke ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Neben der Feuerwehr von Wernigerode sind auch andere Einsatzkräfte vor Ort. In den vergangenen Wochen hat es bereits vielerorts in Deutschland gebrannt.

Wernigerode. In der Nähe von Schierke im Nationalpark Harz ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Rauchentwicklung sei weithin sichtbar, teilte die Freiwillige Feuerwehr Wernigerode auf Facebook mit. Aktuell seien auch zahlreiche andere Feuerwehren im Einsatz. Weitere Details zum Einsatz in der Nähe des Ortsteils von Wernigerode wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Waldbrand im Harz reiht sich ein in die Liste der Feuer, die in den vergangenen Wochen in deutschen Wäldern wüteten. Besonders betroffen waren Brandenburg und die Sächsische Schweiz. Aber auch im Berliner Grunewald ist in der vergangenen Woche ein Waldbrand ausgebrochen, der durch Explosionen auf einem Sprengplatz der Berliner Polizei ausgelöst worden war.

Rettungskräfte der Feuerwehr bekämpfen einen größeren Waldbrand in Schierke. © Quelle: Matthias Bein/dpa

In der Sächsischen Schweiz waren 150 Hektar Wald betroffen

Die Lage beim Waldbrand im hinteren Teil der Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien entspannt sich hingegen. „Im Grenzbereich wurden bei Überflügen vereinzelte Glutnester entdeckt, deren Gesamtfläche sich im Vergleich zu den Vortagen reduziert hat“, teilte das Landratsamt in Pirna mit. Schwerpunkte der Brandbekämpfung seien der Grenzsteig und der Bereich Partschenhörner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Feuer war vor gut zweieinhalb Wochen im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen und griff dann auf den Nationalpark Sächsische Schweiz über. Auf sächsischem Gebiet war eine Fläche von 150 Hektar betroffen.

Berliner Feuerwehr kämpft noch immer mit den Flammen

Bei der Brandbekämpfung auf einem Sprengplatz im Berliner Grunewald sind die Einsatzkräfte weiterhin noch ein gutes Stück vom Ziel entfernt. „Wir sind leider noch nicht da, wo wir hin wollen“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Mittwochmorgen, sechs Tage nach Ausbruch des Brandes. Auf dem Areal, das immer noch recht heiß ist, bestehe weiter die Gefahr, dass Munition oder andere Kampfmittel explodieren. Daher sei es den Einsatzkräften bislang nicht möglich gewesen, dorthin vorzudringen.

RND/sic/dpa