Frau vergewaltigt und mit dem Tod bedroht: 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 45-Jähriger sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er soll eine 30-jährige Frau am Sonntag auf einer Wiese in der Nähe des Donau-Ufers in Regensburg vergewaltigt haben. Zudem habe er ihr mit dem Tod gedroht. Die Frau konnte flüchten und in einem Restaurant die Polizei verständigen.