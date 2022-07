In Sachsens brennenden Wäldern kämpfen Feuerwehrleute gegen Flammen – und damit an vorderster Front der Klimakrise. Noch mehr beschäftigt sie ein anderes Problem.

Arzberg/Sachsen. Eigentlich, sagt Klaus Bechstedt, hatte der Tag, an dem er vor den Flammen floh, ganz gut begonnen. Es war Montag und er hatte gehört, dass der Brand an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg einigermaßen unter Kontrolle sei. Um sich ein Bild zu machen, fuhr der Kreiswehrleiter in den Wald.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bechstedts Opel Insignia ist ein Feuerwehr-Pkw. Das erkennt man an der Feuerwehr-Lackierung und dem Blaulicht hinter der Windschutzscheibe. Über dem Fahrersitz ist ein Nothammer befestigt. Wenn sich das Auto überschlägt und auf dem Dach landet, sagt Bechstedt, könne man damit die Scheiben einschlagen.

Bechstedt erzählt das, während er zum ersten Mal wieder zu dem Waldstück fährt. Hier, wo gestern das Unfassbare geschah.

Durchnässter Boden, sagt Bechstedt, könne eigentlich gar nicht brennen, unmöglich. Und dann doch. Der Wind trieb Funken in den Boden. Eine trockene Schicht hob sich über die nasse. Ja, er sah es mit eigenen Augen. Plötzlich, eine Feuerwalze. Hier seine Kameraden. Sie rannten zum Wagen, fuhren los. Den Anhänger, ihre Pumpe und einen Satz neue Schläuche ließen sie zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, sagt Bechstedt, es sei um Leben und Tod gegangen. Nein, so etwas habe er noch nie gesehen. Er klingt fast empört: „Ich hätte immer gesagt, dass es so etwas nicht gibt.“

Bechstedt ist 54. Seit 44 Jahren ist er bei der Delitzscher Feuerwehr. In der Jugendfeuerwehr fing er an. Heute ist der Landrat sein Chef. Meistens koordiniert Bechstedt akute Brandlagen als Truppenführer im Kommandozentrum. Manchmal sitzt er auch als einfacher Feuerwehrmann hinten auf dem Löschfahrzeug.

Bechstedt ist ein erfahrener Mann, der vieles kann und einiges gesehen hat. Aber dieser Brand, das sagen auch alle anderen, die hier im Einsatz sind, ist anders.

Seit Anfang der Woche brennt der Wald in Sachsen. Nicht nur im Norden. Auch an der tschechischen Grenze steht ein Viertel des Nationalparks Sächsische Schweiz in Flammen. Michael Kretschmer und sein Innenminister unterbrachen deswegen ihre Urlaube – denn die Region gehört zum sächsischen Kulturerbe. In den engen, dicht bewachsenen Schluchten lässt es sich herrlich im Kühlen wandern. Und eigentlich erwartet man um diese Zeit hier Gäste aus der gesamten Republik. Viele hier leben vom Tourismus. Aber nun steigt Rauch aus den Tälern. In den malerischen Steinpfaden riskieren Feuerwehrleute ihr Leben. Weil die Wasserschläuche nicht so weit reichen, versuchen sie, die Flammen mit Brandklatschen auszuklopfen.

Nur ganz vereinzelt lodert es noch: Beim Waldbrand in Nordsachsen und Brandenburg. © Quelle: Wolfgang Sens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus der Ferne können viele die Aufregung um die Waldbrände nicht ganz verstehen. Hat es nicht schon immer gebrannt? Warum die Hysterie? Kommentarspalten im Internet sind voll mit solchen Beschwichtigungen.

Vor Ort können sie so etwas nicht mehr hören. Spricht man mit Feuerwehrleuten, Landräten und den älteren Leuten in der Region, dann hört man immer wieder: Dieser Waldbrand ist größer, schlimmer, schwieriger. Er dauert auch länger als sonst.

Aber warum? Darauf gibt es zwei Antworten.

Das Feuer wandert über und durch den Boden

Die eine lautet, dass es in der Grenzregion zwischen Brandenburg und Sachsen wenig geregnet hat. So wenig wie noch nie, seit man das Wetter aufzeichnet. Der nächste Regen soll in vier Wochen kommen.

Doch der Waldboden ist schon jetzt so trocken, dass er wie Zunder wirkt. Die Pegelstände der Flüsse und Seen sind so niedrig wie nie. Manche sagen, dass es ohne die Elbe gar nicht genug Löschwasser gäbe. Das Feuer wandert vor allem über und durch den Boden. Oder über die Baumkronen, auf denen brennbares Material liegt, Nadeln und kleine Zweige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Löschfahrzeuge können nicht immer so tief in den Wald fahren: Der Boden ist mit alter Weltkriegsmunition verseucht. © Quelle: Jan Woitas

Die zweite Antwort ist komplizierter, weil sie schwerer zu verstehen, vielleicht auch schwerer zu ertragen ist. Gleichzeitig ist sie gut bekannt, weil eigentlich andauernd die Rede davon ist. Dass Ostdeutschland eine ungekannte Dürre heimsucht, da ist sich der Großteil der Forschung einig, liegt am Klimawandel.

Der Klimawandel also. Das wird oft so dahingesagt. Dabei ist es schnell erklärt. Durch mehr CO2 in der Atmosphäre haben es Sonnenstrahlen schwerer, zurück ins Weltall zu reflektieren. Seit der Mensch CO2 ausstößt, heizt sich die Erde stärker auf, wie ein Gewächshaus. Weil mit der Hitze auch mehr Wasser verdunstet, trocknet der Boden aus. Tragischerweise kann warme Luft auch mehr Wasser aufnehmen. Pro Grad Celsius bereits sieben Prozent mehr. Es regnet also seltener. Und wenn, dann stärker. Starkregen kann der vertrocknete Boden aber nicht aufnehmen. Es kommt zu Sturzfluten und Überschwemmungen. Viel Erde bleibt trotzdem trocken. Dann geht es von vorne los.

„Wir sind eigentlich kein Waldbrandgebiet“

Klaus Bechstedt stellt den Motor ab. Er hat seinen Opel neben dem verkohlten Anhänger mit den Schläuchen geparkt. Hier war es. Auf seinem Handy zeigt er ein Foto: Darauf steigen am Ende des Waldwegs Flammen auf. Mindestens elf Meter hoch. Bechstedt hält das Handy so, dass Waldweg und Bildschirm übereinstimmen. Das Handy wackelt, seine Stimme bebt.

Jens Kabisch steigt in Polo-Shirt und Sneakers aus dem Auto. Der Vize-Landrat des Landkreises Nordsachsen begleitet seine Feuerwehr seit Montag in den Wald. Schon zum fünften Mal innerhalb weniger Wochen brennt es. „Wir gehen von einem Brandstifter aus“, sagt er. „Ein Wiederholungstäter.“ Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vize-Landrat Jens Kabisch dokumentiert den Waldbrand in seiner Heimat. Hinter ihm hat ein engagierter Landwirt im Dünger-Traktor Löschwasser mitgebracht. © Quelle: Wolfgang Sens

Die vorigen vier Brände konnte man noch löschen, sagt Kabisch. Den am Montag nicht mehr. Er breitete sich rasend schnell aus. „Katastrophe. Hier brennt alles“, schrieb die Feuerwehr der nahen Stadt Falkenberg auf Facebook. 450 Feuerwehrleute mussten ausrücken. In Brandenburg wurden 700 Menschen evakuiert. Ein Schweinestall brannte aus. Viele Tiere verelendeten. Insgesamt brannten 950 Hektar, also 1330 Fußballfelder. Im Schnitt brennen in ganz Deutschland jährlich 750 Hektar Wald.

Es sei extrem, sagt Kabisch. Der Grund? Natürlich: der Klimawandel, sagt er. „Wir sind eigentlich kein Waldbrandgebiet.“ Im kleineren Maße schon. Aber in den letzten Jahren sei es mehr geworden. In einigen Tagen komme wieder das Fernsehteam zu Kabisch. Sein Landkreis ist Teil einer großen Dokumentation mit dem Titel „Trocknet Deutschland aus?“. Hier bei ihm ist es so schlimm wie fast nirgends sonst.

Immer wieder fliegen Hubschrauber der Bundeswehr über den Wald. In ihren orangefarben leuchtenden Behältern tragen sie 5000 Liter Wasser in das Brandgebiet. Etwas höher kreisen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras. Zur Zeit darf niemand außer ihnen Wasser aus Elbe und Mulde entnehmen. Im nahegelegenen Kiebitzsee herrscht Badeverbot. Auch das sind Klimawandelfolgen.

Mit Allradantrieb gegen den Klimawandel?

Kommt er mit den Leuten aus seiner Region darüber ins Gespräch? „Das Thema Klima bewegt natürlich viele“, sagt Jens Kabisch. Aber es handele sich eben um ein Problem, das der Einzelne schwer lösen könne. Anders gesagt: Wenn einer sein Auto stehen lasse, höre nicht morgen der Wald auf zu brennen. Das mache es so kompliziert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Uns beschäftigen jetzt die Löscharbeiten“, sagt Kabisch. Und wie man in Zukunft Brände eindämmen könne. Kabisch will größere Tanklöschfahrzeuge mit Allradantrieb anschaffen, die viele Tausend Liter Wasser in den Wald bringen können. Das Fire-Watch-Zentrum in Eilenburg, auf halber Strecke nach Leipzig, soll ausgebaut werden. Es überwacht automatisiert per Kamera den Wald.

Militärhubschrauber bringen pro Flug 5000 Liter Wasser aus einem nahegelegenen Badesee ins Waldbrandgebiet. © Quelle: Wolfgang Sens

Mit Allradantrieb und Kameras gegen den Klimawandel? Einerseits ist es verständlich, dass sich Betroffene weniger mit den Ursachen als mit den Folgen einer Krise beschäftigen können.

Und doch stehen die Feuerwehrleute in Nordsachsen genau hier: An vorderster Front des Klimawandels. Sie kämpfen gegen eine verschleppte Krise. Etwas, das Regierungen und Konzerne weltweit versäumt haben. Sind Sie sich dessen eigentlich bewusst?

Klaus Bechstedt steigt wieder ein. Die Fahrt geht über ein Maisfeld, das gestern abgebrannt ist. Dann flogen die Funken in den benachbarten Wald. Flammen sind heute keine mehr zu sehen. Trotzdem stehen vier Löschfahrzeuge am Waldrand. Der tiefschwarze Waldboden glimmt noch innerlich, bis zu 30 Zentimeter tief. Er strahlt Wärme ab wie ein Strand in der Mittagshitze. Ihn zu löschen, kann noch Wochen dauern.

„Das ist Scheiße“

Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Leipzig wartet gerade auf Wassernachschub. Ein Traktor nähert sich. Statt Dünger hat ein Landwirt 10.000 Liter Seewasser in seinen Tankanhänger gefüllt. Feuerwehrmann Till aus Leipzig packt einen roten Schlauch und schleppt ihn in den Wald. „Einmal haben wir eine Wiese gelöscht“, sagt er. „Wir sind eben eher eine Stadtfeuerwehr.“ Für den 18-Jährigen ist es der erste Waldbrand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Seewasser kommt vorne im Schlauch an. Sprühregen geht auf dem noch heißen Boden nieder und sammelt sich in kleinen Pfützen. Dort fängt es an zu brodeln, zu kochen, das Löschwasser verdunstet. So wird dem Boden allmählich die Hitze entzogen. Dennoch wirkt Till etwas verzweifelt. „Gestern haben wir hier eine Dreiviertelstunde draufgehalten“, sagt er. „Immer auf dieselbe Stelle.“ Dann kamen Kollegen mit Wärmebildkameras. Sie zeigten immer noch 150 Grad an. „Das ist Scheiße“, sagt er.

Nils (18) ist für die Freiwillige Feuerwehr Leipzig im Einsatz. Die Lage fasst er so zusammen: „Das ist Scheiße.“ © Quelle: Wolfgang Sens

Denkt er hier über den Klimawandel nach? Nein, sagt Till. „Eigentlich nicht. In dem Fall nicht.“ Er denke an andere Dinge. „Da sind zu viele Fragen“, sagt er. Wie man das Feuer jetzt angreifen sollte. Von welcher Seite? Mit welchem Effekt? Und: Wo kriegt man das nächste Wasser her? „Jedes Löschfahrzeug ist irgendwann mal leer“, sagt er. Auch die anderen Feuerwehrleute denken so. Auch Klaus Bechstedt.

Dann, in einer Pause, packt einen Einsatzleiter die Wut. „Seit zig Jahren kämpfen wir hier in den Wäldern“, sagt er zu seiner Mannschaft. „Es passiert nichts!“ Dann fordert er – nein, nicht eine höhere CO2-Abgabe oder einen schnelleren Kohleausstieg. Es geht ihm um die Munition, die im Waldboden steckt. „Jedes Mal wird erzählt: Das müsste mal beräumt werden. Aber wann?“

In der Nacht sind Detonationen zu hören

Der Boden ist mit Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg verseucht. Die Feuerwehr darf nicht allzu tief in den Wald hineinfahren. Daher helfen die Hubschrauber. Manchmal, in der Nacht, sind Detonationen zu hören. Der Waldbrand lässt Jahrzehnte alte Blindgänger hochgehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klar: Wer mit Explosionen, meterhohen Flammen und glimmendem Waldboden zu tun hat, kann nicht gleichzeitig über den Treibhauseffekt und Klima nachdenken. Die Klimakrise ist eine schleichende Krise – aber wenn sie mit voller Wucht zuschlägt, wie hier in Nordsachsen, hat niemand mehr Zeit, sich mit ihr zu beschäftigen.

Wer aber keinen brennenden Wald vor der Tür hat, kommt vielleicht nie darauf, dass der Klimawandel eine ernste Bedrohung ist. Doch wer dann?

Und wie dämmt man in Zukunft Waldbrände ein? Mit mehr Löschfahrzeugen, würden viele hier in Nordsachsen sagen. Sie hätten nicht Unrecht. Und doch ist es nur die halbe Wahrheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Leipziger Löschfahrzeug haben die Feuerwehrleute ihre Handys gezückt. In den WhatsApp-Gruppen kursiert ein neues Video der Kollegen aus Brandenburg. Sie fahren durch ein brennendes Gebiet. Brennender Wald, Felder, auch Häuser sind darin zu sehen. Im Hintergrund hört man die Feuerwehrleute noch plaudern. Dann verzweifeln sie. „Ach du Scheiße, guck dir das doch mal an“, ruft einer. „Das hältste nicht aus hier!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dann kam Funkenflug. Und da ging das sofort los.“

Der Feuerwehrmann Till schaut in das gegenüberliegende Waldstück. Es steigt wieder mehr Rauch auf. Der Wind hat gedreht, diesmal in Richtung Sachsen. „So harmlos wie da vorne fing das gestern an“, sagt er und zeigt auf den Waldrand. „Dann kam Funkenflug. Und da ging das sofort los.“ Er muss weiter.

Auch Klaus Bechstedt fährt zurück ins Kontrollzentrum in Arzberg. Er wird dort gebraucht, um die Löschfahrzeuge zu koordinieren. „Wer führt, kann nicht im Wald arbeiten“, sagt er.

Die Hitze und die Glut sitzen noch tief im nordsächsischen Waldboden. Es wird wohl noch Tausende Liter Wasser kosten, bis der Brand vollständig gelöscht ist. Und dann?

„Dann“, sagt Bechstedt, „hoffen wir, dass es nicht wieder losgeht.“

Am späten Freitagabend erließ der Landkreis Nordsachsen ein Betretungsverbot für alle vom Brand betroffenen Wälder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Text ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ erschienen.