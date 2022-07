Flammen schlagen vor einem Auto der Feuerwehr in die Höhe: Die Feuerwehr in Kalifornien meldet weitere Fortschritte im Kampf gegen einen Waldbrand nahe des Yosemite-Nationalparks - 26 Prozent der Flammen sollen eingedämmt sein.

Oak-Feuer in Kalifornien

Mariposa. Die Feuerwehr in Kalifornien meldet weitere Fortschritte im Kampf gegen einen Waldbrand nahe dem Yosemite-Nationalpark. Gleichzeitig wurde am Dienstag das Ausmaß der Zerstörung durch das sogenannte Oak-Feuer bekannt.

Die Flammen hätten mindestens 41 Gebäude zerstört, teilte die Behörde Cal Fire mit. Weitere drei Häuser seien zumindest beschädigt worden.

Das am Freitagnachmittag aus noch unbekannten Gründen ausgebrochene Feuer hatte bis Montag schnell eine Fläche von knapp 68 Quadratkilometern erfasst. Bis Dienstag (Ortszeit) breitete sich der Brand deutlich langsamer auf nunmehr 73 Quadratkilometern aus. Knapp 3000 Feuerwehrleute und Helfer kämpften gegen die Flammen an. Das Feuer sei inzwischen zu 26 Prozent eingedämmt, teilte die Behörden am Dienstag mit.

Trockenheit sorgt für „außerordentliche Feuerbedingungen“

Nach Angaben der Feuerwehr sorge die schlimmste Dürre in der Region seit Jahrzehnten, Hitze und knochentrockene Vegetation für „außerordentliche Feuerbedingungen“. Die Flammen breiteten sich mit hoher Geschwindigkeit aus.

Größter Waldbrand des Jahres: Notstand im Yosemite-Nationalpark ausgerufen Das Oak Fire in Kalifornien habe sich zu einem der größten Brände des Jahres ausgeweitet, Tausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. © Quelle: Reuters

Der Brand war am Freitagnachmittag im Bezirk Mariposa ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Wegen der Auswirkungen des Feuers rief der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom für Mariposa County den Notstand aus. Der Waldbrand ist einer der größten in Kalifornien in diesem Jahr. Der Südwesten der USA leidet bereits seit Wochen unter mehreren Waldbränden, die nach Angaben der Behörden durch die anhaltende Trockenheit begünstigt werden.

RND/dpa