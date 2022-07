Bad Schandau. Was servieren wir im Restaurant? Wie arrangieren wir die Zimmer? Wie verwöhnen wir die Gäste? Eigentlich sind es solche Fragen, die sich Stefanie Ballschuh als Inhaberin des Hotels Lindenhof in Bad Schandau stellt. Doch seit die Flammen von der Böhmischen auf die Sächsische Schweiz übergriffen, kreisen ihre Fragen ums Feuer: Werden wir evakuiert? Wie geht es unserem tschechischen Personal? Was sagen wir den Gästen? „Wir können uns alle Sorgen machen“, meint Ballschuh, die gerade aus dem „Katastrophenmeeting“ mit den Kollegen kommt.

Der Hotelkoch hilft jetzt beim Brandlöschen

An Naturgewalten hat die Hotelinhaberin bisher nur das Hochwasser kennengelernt. Das Feuer ist für sie noch einmal unberechenbarer, es reiche ja schon ein bisschen Wind. Ballschuhs Hauptsorge gilt ihren Mitarbeitern aus Tschechien, die rund ein Drittel des Personals im Hotel ausmachten. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir sie hierher bekommen“, sagt die junge Frau im schwarz-weißen Kleid. Einen tschechischen Koch musste sie bereits freistellen – er hilft als freiwilliger Feuerwehrmann beim Löschen.

400 Einsatzkräfte kämpfen derzeit gegen die Flammen im Nationalpark Sächsische Schweiz, berichtet am frühen Dienstagabend der Pressesprecher des Landratsamts Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz. Manche seien bereits seit 24 Stunden im Einsatz. Wehren aus Mittelsachsen und Dresden, das Technische Hilfswerk, die Landes- und Bundespolizei sowie die Bundeswehr unterstützten die Löscharbeiten vor Ort, erklärt Kunz weiter. Stadtbewohner und deren Häuser seien nicht bedroht, die Lage könne sich aber schnell ändern. Daher die Mahnung: Touristen sollen der Hinteren Sächsischen Schweiz fernbleiben.

Touristen aus Polen: „Uns hat niemand etwas gesagt“

Jacek erreichte dieser Warnruf nicht. Der Pole, der seinen Nachnamen nicht verraten mag, ist am Dienstag mit seiner Frau nach Bad Schandau gekommen. „Uns hat niemand etwas gesagt“, erzählt der Mann. Ausgerüstet mit Spiegelreflexkamera und Wanderschuhen wollen sie sich am Dienstag auf in den Wald machen. Wenige Stunden später wird der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein Betretungsverbot für alle Wälder im Landkreis erteilen, wie dpa mitteilt.

Damit sind Anna und Connies Pläne dahin. Mit Campingkocher, Iso-Matte und Schlafsack im Schlepptau wollten die beiden Leipziger Studenten in der Sächsischen Schweiz übernachten. „Erst durch den Busfahrer haben wir erfahren, dass wir gar nicht in den Wald rein können“, sagt Anna, die ihren ganzen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Jetzt schauen wir, ob wir trotzdem bleiben und vielleicht eine Ferienwohnung nehmen.“

Flanierende Touristen und heulende Feuerwehrsirenen

Bad Schandau ist am Dienstagmittag ein ambivalenter Ort. Die Altstadt ist gut besucht, Einheimische und Besucher sitzen an Café-Tischen, flanieren durch die Gassen oder sitzen mit einer kühlen Kugel Eis im Schatten. Nur die immer wieder aufheulende Feuerwehrsirene deutet auf die wenige Kilometer entfernten Brände hin. „Es ist schon unheimlich“, sagt eine Touristin aus Berlin. Ein paar Tage Ausspannen in der Sächsischen Schweiz war der Plan ihrer Familie, untergekommen sind sie in einer Ferienwohnung in Altendorf. „Wir waren gestern Abend vom Rauch völlig eingenebelt“, erzählt die Frau mit Brille. Aus der Ferne habe sie das Feuer lodern gesehen. „Da wird so viel Natur zerstört und dann steht man auf der Bastei und sieht Menschen, die ihre Zigarette wegschmeißen.“ Bis Ende der Woche will die Familie aus Berlin hier Urlaub machen. Ob es dabei bleibt, ist sich die Mutter angesichts der Lage nicht sicher. Trotz unheimlichem Gefühl gehe es nun aber erst einmal auf die Ostrauer Scheibe – und zwar mit dem historischen Personenaufzug. Ob er beunruhigt ist wegen der Brände im Nationalpark? Der Ticketverkäufer hinter der Scheibe schüttelt genügsam den Kopf. Er vertraue auf die Einsatzkräfte.

Einwohner: „Durch das Hochwasser sind wir gebrannte Kinder“

Auch Gunnar Holling übt sich im Vertrauen. Er wohnt und arbeitet nur einen Steinwurf vom Feuerwehrgerätehaus in Bad Schandau entfernt. „Ich denke, der Landrat hat alles im Griff“, sagt der 58-Jährige am Tresen seines Reifenservice. Nervös ist er trotzdem. „Durch das Hochwasser 2002 sind wir gebrannte Kinder.“ Am Montagmorgen hat Holling das Feuer entdeckt. „Ich bin Frühaufsteher und sah am schönen blauen Himmel diese seltsame, große Wolke“, sagt er. Verwandte hätten ihm am Telefon danach gesagt, dass die Wolke eine Rauchschwade war.

Um schnell und ausreichend Hilfskräfte und technisches Gerät zu organisieren, hat das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Dienstagmorgen für Bad Schandau den Katastrophenalarm ausgerufen. Raja Asmann denkt bei dem Wort schnell an Evakuierung. „Aber man hofft es natürlich nicht“, sagt die junge Frau, während sie mit ihrer Kollegin das „Restaurant und Gartenlokal am Stadtpark“ auf Vordermann bringt. Am Freitag wollen sie nach Urlaubspause hier wieder Gäste empfangen. Bis dahin sind es noch drei Tage – an denen es laut Wetterbericht trocken und heiß bleiben soll.

Dieser Artikel ist zuerst in der Leipziger Volkszeitung erschienen.