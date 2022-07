Waldbrände halten die Welt in Atem. In Griechenland und Spanien wüten weiterhin Waldbrände. In Kalifornien bedrohen Flammen den berühmten US-Nationalpark Yosemite und Tausende Häuser. Ein Überblick über die aktuelle Situation der Brände.

in Funke eines Stromkabels hat ein Feuer entzündet in der Nähe des Dorfes Krestena südlich des antiken Olympia, etwa 320 Kilometer südwestlich von Athen. Die Behörden evakuieren fünf weitere Dörfer in der Gegend. Nach Angaben der Feuerwehr brennen in ganz Griechenland mindestens sechs weitere Brände, von denen drei seit mehreren Tagen.

Berlin. Auch zum Wochenstart kämpfen Einsatzkräfte in mehreren Urlaubsländern gegen Flammen. Die Trockenheit hat von Kalifornien über Spanien bis Griechenland teils verheerende Folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Waldbrände in Griechenland

Ein Ende der Brände in Griechenland ist nicht abzusehen. Für Dienstag sprach die Feuerwehr erneut von einem „sehr hohen Waldbrandrisiko“ für Athen und Umgebung sowie die Insel Euböa und die Inseln der östlichen Ägäis. In weiten Teilen des Landes herrsche zudem ein „hohes Waldbrandrisiko“. Die Brände, die in Griechenland toben, haben bereits mehr als 6600 Hektar Wald und Fläche zerstört. Das ergaben Berechnungen und Karten von Forst- und Waldbrandexperten, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA am Montag berichtete.

Demnach hat der Waldbrand im Südteil der Insel Lesbos, der am Montag immer noch nicht unter Kontrolle war, bereits rund 1700 Hektar vernichtet. Der Brand, der weiter im Nordosten im Nationalpark Dadia tobte, soll bisher mehr als 2500 Hektar zerstört haben. Das mittlerweile gelöschte Feuer im Norden Athens vergangene Woche legte demnach rund 2400 Hektar in Schutt und Asche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der vergangenen Woche registrierte die Feuerwehr täglich mehr als hundert Brandherde. Die Trockenheit dauert Meteorologen zufolge an, die Temperaturen sollen weiterhin sehr hoch bleiben und örtlich auf bis zu 40 Grad steigen. In manchen Gegenden kommt starker Wind hinzu, der Brandherde anheizt - so etwa auf der Insel Lesbos, wo am Wochenende im Südteil der Insel Ortschaften evakuiert wurden. Dort sollen bereits Tausende Hektar Fläche verbrannt sein, berichtete die Tageszeitung „Kathimerini“. Und auch die Halbinsel Peloponnes blieb nicht verschont - dort brach am Sonntag im westlich gelegenen Regionalbezirk Ilia ein großer Brand aus, der auch Wohngebiete gefährdete.

Blick auf ein ausgebranntes Haus nach einem Waldbrand. Hitze und Brände haben den Menschen in Griechenland schwer zu schaffen gemacht. Ein großer Brand zerstörte den Wald des Dadia-Nationalparks, eines der größten Waldgebiete im Südosten Europas. Ein zweiter großer Brand tobte auf der Südseite der Ferieninsel Lesbos. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung der Ortschaft Vatera an. © Quelle: Panagiotis Balaskas/AP/dpa

Waldbrände in Spanien

In Spanien entspannte sich die Lage, doch die Serie der Waldbrände geht weiter. Sorgen bereitete zunächst vor allem ein Feuer auf Teneriffa. Auf der beliebten Kanaren-Insel hatten die Flammen mehr als 24 Quadratkilometer zerstört, wie der Regionalpräsident Ángel Víctor Torres am Sonntagnachmittag sagte. Im betroffenen Gebiet im Norden der Insel hatte man am Samstag fast 600 Bewohner von La Guancha und von vier weiteren Gemeinden gerettet. Doch mittlerweile hat der Waldbrand auf Teneriffa an Intensität nachgelassen. Das Feuer verliere an Kraft und es gebe Hoffnung, dass die Flammen in Kürze unter Kontrolle gebracht werden könnten, zitierte die Zeitung „El Día“ Inselpräsident Pedro Martín am Montag. Nach offiziellen Angaben vom Sonntag zerstörten die Flammen bereits mehr als 2150 Hektar.

2022 ist für Spanien bereits jetzt das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen. Obwohl eine besonders lange und intensive Hitzewelle erst vor einigen Tagen zu Ende gegangen ist, machen extrem hohe Temperaturen den Spaniern und Touristen im Land weiter zu schaffen. In Andalusien im Süden Spaniens wurden am Sonntag bis zu 44 Grad registriert, auf Mallorca kletterte die Quecksilbersäule auf bis zu 37 Grad. Für Montag werden für das Zentrum und den Nordosten der bei Deutschen so beliebten Insel bis zu 40 Grad erwartet. Am Ballermann an der Playa de Palma sollte es aber „nur“ 34 Grad warm werden.

Santa Cruz de Tenerife: Ein Löschhubschrauber schüttet Wasser auf einen Waldbrand. Die verbrannte Fläche beträgt bereits mehr als 2.000 Hektar und der Windwechsel erschwert die Löscharbeiten. Spanien ist das europäische Land mit bisher den meisten verbrannten Hektar im Jahr 2022. © Quelle: Europa Press/EUROPA PRESS/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Waldbrände in Frankreich

Für die Brände an Frankreichs Atlantikküste gibt es derweil teilweise Entwarnung: Das Feuer in La Teste-de-Buch gilt als gelöscht. Alle Bewohner durften am Wochenende in ihre Häuser zurückkehren, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Der Brand in Landiras hingegen ist zwar unter Kontrolle. Es gebe aber noch rund 30 aktive Brandherde und es bestehe die Gefahr, dass das Feuer wieder aufflamme, hieß es.

Eine Luftaufnahme aus einem Hubschrauber von der Pyla-Düne in Pyla sur Mer, in der Nähe von Arcachon, Südwestfrankreich. In der Region Gironde im Südwesten Frankreichs haben zwei gewaltige Brände, die sich von staubtrockenen Kiefernwäldern ernähren, seit ihrem Ausbruch am 12. Juli Zehntausende von Menschen zur Flucht aus ihren Häusern und Sommerurlaubsorten gezwungen. © Quelle: Uncredited/Service Communication

Waldbrände in den USA

Jenseits des Atlantiks in den USA bedroht in Kalifornien ein sich rasch ausbreitendes Feuer auch den berühmten US-Nationalpark Yosemite. Gouverneur Gavin Newsom verhängte den Notstand in dem betroffenen Gebiet. Das sogenannte Oak Fire, das auf mehr als 63 Quadratkilometern wütete, zerstörte zehn Gebäude und beschädigte fünf weitere, wie die zuständige Behörde Cal Fire mitteilte. Knapp 2700 Häuser seien von dem Brand bedroht, der aus noch unbekannten Gründen am Freitagnachmittag ausgebrochen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Auto steht in Flammen, während der Waldbrände des Oak Fire. Der Waldbrand nahe dem US-Nationalpark Yosemite greift weiter um sich. © Quelle: Ethan Swope/San Francisco Chroni

Waldbrände in Großbritannien

In London und der englischen Grafschaft Surrey hat die Feuerwehr am Sonntag gegen mehrere Großbrände angekämpft. Im Naturschutzgebiet Hankley Common in Surrey, wo die örtliche Feuerwehr eine Großschadenslage ausrief, entwickelten sich enorme Rauchschwaden, weshalb Anwohner angewiesen wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Auch in London kam es zu mehreren Waldbränden, unter anderem in Hayes und Thamesmead. In der Nähe des Epping Forest im Nordosten von London waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, wie der Sender Sky News berichtete. Das dort ausgebrochene Feuer hatte demnach am späten Nachmittag die Größe von rund vier Fußballfeldern.

Waldbrände in Deutschland

Auch in Deutschland rücken Einsatzkräfte in diesen Tagen immer wieder wegen Bränden aus. Weiterhin fehlt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) flächendeckender Regen. Daran ändern auch die Schauer und Gewitter nichts, die in der Nacht zum Dienstag von Nordwesten her kommen sollen. Zuvor wird es in weiten Teilen Deutschlands wieder heiß: Der DWD erwartet am Montag Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad. Am Dienstag ist es dann kühler. Für den Rest der Woche erwartet der DWD sommerlich warmes Wetter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/mit Material der dpa