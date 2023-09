Weil Touristen ein Selfie machen wollten: Verängstigtes Fohlen stürzt in Wales in den Tod

Im walisischen Gower ist ein Fohlen in Panik geraten und eine Klippe herabgestürzt. Offenbar hatte sich eine Gruppe Touristen dem Tier zu sehr angenähert, um Selfies zu schießen. Das berichtet die National Coastwatch Institution (NCI) in Worm‘s Head auf ihrer Facebook-Seite. Der Vorfall habe sich in der Ortschaft Rhossili ereignet.

Die schöne Natur an den Stränden von Wales lockt jedes Jahr viele Menschen in die Region. „Wir bitten jeden, der Rhossili besucht, sich an den Landschaftskodex zu halten und ein paar einfache Richtlinien zu beachten“, so ein Sprecher der Naturschutzorganisation National Trust gegenüber dem Nachrichtenportal „Wales Online“. Die Organisation ruft dazu auf, rücksichtsvoll gegenüber allen Lebewesen zu sein. Vor allem solle man sich ihnen nicht zu dicht annähern. „Helfen Sie uns, diesen Ort zu schützen.“

Bei einem zweiten Vorfall sei eine junge Frau vor einigen Wochen von einem Hengst getreten und verletzt worden, so NCI auf ihrer Facebook-Seite. Vor allem Fotojäger sollten bei aller Euphorie immer genügend Abstand von den Tieren halten und mit Zoomobjektiven arbeiten – um sich selbst und die Tiere zu schützen, so die NCI.

