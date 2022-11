Serientäter sperrt Frau tagelang ein und vergewaltigt sie

Stummer Protest von #OutInChurch bei Auszeichnung - Anne Will rügt katholische Kirche

Der Katholische Medienpreis geht an die ARD-Doku „Wie Gott uns schuf“, die vom Coming-Out zahlreicher Menschen in der katholischen Kirche handelt. Doch nicht nur die Initiative #OutInChurch, sondern auch Moderatorin und Laudatorin Anne Will kritisiert, dass mehr gemacht werden müsse gegen die Diskriminierung queerer Menschen.