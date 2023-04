Walt Disney‘s Urheberrechte laufen aus: Wird Micky Maus bald ein Allgemeingut?

Dichter Rauch kommt aus den beiden Schloten, während das Schiff mit dem Schaufelrad vor Bergen und Pflanzen vorbeifährt. Die nächste Einstellung zeigt Micky Maus am Steuer. Das linke Bein tanzt, der Körper wippt, die Maus pfeift eine Melodie. Es ist die erste Szene, die jemals mit Micky Maus ausgestrahlt wurde. 1928 erschien „Steamboat Willie“, ein rund siebenminütiger „Sound Cartoon“ in Schwarz-Weiß, bis heute einer der bekanntesten Filme aus der Welt von Walt Disney, ein historischer Film.

Die Micky Maus von damals sah noch etwas anders aus, weniger Konturen, weniger detailreich als heute. Sie hatte dünnere Arme und Beine, eine spitzere Nase, war wenig rundlich, hatte einen langen Schwanz und keine Pupillen. Auch Minnie Maus hatte ihren ersten Auftritt in „Steamboat Willie“, ähnlich verhält es sich bei ihrer Zeichnung.

Disney bekommt mehrfach Urheberschutz: „Free The Mouse“

Obwohl die US-Gesetze damals, 1928, anders waren, hält der Walt-Disney-Konzern immer noch die Urheberrechte an besagter erster Version von Micky Maus. Eigentlich hätte der Film bereits nach 25 Jahre gemeinfrei werden sollen, dann nach 56 Jahren, zuletzt nach 75 Jahren.

Doch immer wieder schaffte es der Milliardenkonzern rechtzeitig, kurz vor Auslaufen der Schutzbestimmungen, dass der US-amerikanische Kongress einer Verlängerung des Copyrights zustimmte. Lobbyismus wurde dem Unternehmen Walt Disney vorgeworfen, umgangssprachlich wurde das Gesetz, das das Urheberrecht auf 95 Jahre nach Erscheinen regelte, auch „Mickey Mouse Protection Act“ genannt: Micky-Maus-Schutzgesetz. Damals protestierten zahlreiche Menschen gegen die Verlängerung, verteilten Aufkleber mit dem Slogan „Free the Mouse“ („Befreit die Maus“).

Der Disney-Konzern soll 48 Milliarden US-Dollar Schulden haben

Doch nun ist es wieder so weit. Im November 2023 sind die 95 Jahre seit Veröffentlichung von „Steamboat Willie“ um. Die Micky Maus der ersten Stunde dürfte sodann von allen genutzt werden: Es dürften T-Shirts gedruckt werden, der Name dürfte verwendet werden, die Micky Maus könnte gar kostenfrei als Werbefigur herhalten. Auch der Film darf ohne die Erlaubnis von Disney genutzt und verkauft werden.

Für das Unternehmen Walt Disney ist das – wenngleich die neue Micky Maus deutlich präsenter ist, finanziell ein harter Einschnitt. Denn: Auch wenn Disney immer wieder Megaerfolge mit Filmen erzielt, einen eigenen Streamingdienst hat, zahlreiche Freizeitparks und Hotels betreibt, eine Kreuzfahrtschiffflotte hat und Millionen Merchandiseprodukte vertreibt, schreibt der Konzern keine schwarzen Zahlen. Laut „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hat der Disney-Konzern Schulden in Höhe von 48 Milliarden US-Dollar. Alleine Disney+ machte im vergangenen Jahr anderthalb Milliarden US-Dollar minus.

Lizenzen sind für den Disney-Konzern ein lukratives Geschäft

Das Geschäft mit den Lizenzen ist eine sichere und starke Einnahmequelle, seit 1933 die erste Lizenz an einen Uhrenhersteller verkauft wurde, der Micky Maus aufs Ziffernblatt nahm. Disney verdient Geld, weil andere das (einmalige) Recht erwerben, eine der Figuren des Konzerns, von Micky Maus über Simba, Yoda, Jack Sparrow und Spiderman bis Elsa aus „Die Eiskönigin“, auf Kleidung abzubilden, Spielzeug mit ihnen herzustellen oder Stofftiere und Puppen in ihrer Form zu produzieren.

Walt Disney ist deshalb auch nicht für einen zimperlichen Umgang mit Urheberrechtsverletzungen bekannt. Eine Schule wurde 2020 verklagt, weil sie unerlaubt „Der König der Löwen“ zeigte. Gleiches Schicksal ereilte eine Kindertagesstätte, weil sie an der Wand Minnie Maus gemalt hatte. Vor einigen Jahren musste vom Grabstein eines Kindes eine eingemeißelte Winnie-Puh-Figur entfernt werden, im vergangenen Jahr verbot Disney, dass auf dem Grabstein eines Kindes Spiderman gezeigt wird.

Urheberrecht versus Markenrecht: Schlupfloch für Disney und die Micky Maus

Die „New York Times“ fragte angesichts dessen bereits spöttisch, wie das „notorisch streitlustige Disney“ nun wohl auf das auslaufende Copyright reagieren wird. Dass Disney noch einmal versuchen würde, den Kongress zu einer Verlängerung zu bringen, gilt als unwahrscheinlich. Zum einen hatte der Konzern jede Menge negativer Schlagzeilen nach dem „Mickey Mouse Protection Act“, zum anderen haben sich durch das Internet die Rahmenbedingungen zur Verbreitung von Inhalten geändert. Der republikanische Senator von Missouri, Josh Hawley, hatte im Zuge eines Streits mit Disney bereits im vergangenen Jahr gesagt, dass es an der Zeit sei, „Disneys Sonderprivilegien“, mit denen der Konzern Millionen verdienen konnte, abzuschaffen.

Expertinnen und Experten fürchten allerdings, dass Disney das Gesetz nicht auf sich sitzen lassen wird. Da das US-amerikanische Urheberrecht eine komplexe Angelegenheit ist, könnte entscheidend sein, ob jemand nur die Figur der Micky Maus aus dem Film nutzt oder eine gesamte Filmszene. Die Frage werde sein, so der Urheberrechtsanwalt Aaron J. Moss gegenüber der „New York Times“, wo Disney für sich die Linie ziehe und gegen wen sie wann in einen Rechtsstreit ziehen werde.

Disney setzte zuletzt auf die original Micky Maus als Markenzeichen

Die original Micky Maus aus „Steamboat Willie“ ist nämlich nicht nur als Teil des Films geschützt, sondern auch als Marke. Und während das Urheberrecht für den Film ausläuft, verjähren Markenrechte nicht. Zuletzt war bereits zu beobachten, dass Disney es wohl über die Markenschiene versuchen wird. Vor neueren Filmen wie „Die Eiskönigin“ wurde zuletzt beispielsweise wieder die allererste Micky Maus eingeblendet – die Verbundenheit vom Unternehmen zur ersten Leitfigur damit verdeutlicht, womit Micky Maus auch als eine Marke für die Marke Disney in Position gebracht wird.

Offiziell sieht Disney dem Auslaufen des Urheberrechts gelassen entgegen. In einer Mitteilung heißt es: „Seit dem ersten Auftritt von Mickey Mouse im Kurzfilm ‚Steamboat Willie‘ von 1928 verbinden die Menschen die Figur mit den Geschichten, Erlebnissen und authentischen Produkten von Disney. Das wird sich auch nicht ändern, wenn das Copyright für den Film ‚Steamboat Willie‘ ausläuft.“

Disney-Figur wird Gemeingut: Winnie Puh als Massenmörder im Horrorfilm

Daniel Mayeda, stellvertretender Direktor der Documentary Film Legal Clinic an der juristischen Fakultät der Universität von Kalifornien, sagte der britischen Zeitung „The Guardian“: „Man kann die Micky-Maus-Figur so verwenden, wie sie ursprünglich geschaffen wurde, um eigene Micky-Maus-Geschichten oder Geschichten mit dieser Figur zu erfinden.“ Aber: „Wenn Sie das auf eine Weise tun, die die Leute an Disney denken lässt – was ziemlich wahrscheinlich ist, weil sie so lange in diese Figur investiert haben – dann könnte Disney theoretisch sagen, dass Sie meine Marke verletzt haben.“

Was passieren kann, sieht Disney an einem anderen Beispiel: Im vergangenen Jahr liefen die Urheberrechte für die erste Version von Winnie Puh, damals noch ohne das rote Leibchen am Körper, aus. Der gemütliche, etwas verpeilte gelbe Bär, der gerne Honig isst und mit Ferkel, Tigger und I-Ah befreundet ist, wurde seither zweckentfremdet. Vor wenigen Wochen lief – unabhängig von Disney – der Horrorfilm „Winnie The Pooh: Blood and Honey“ (Winnie Puh: Blut und Honig) im Kino an, in dem vom süßen Winnie Puh nicht viel übrig ist. Gemeinsam mit Ferkel betäubt er beispielsweise eine Frau, die im Whirlpool badet, um sie mit dem Auto zu überfahren.