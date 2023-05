Wand musste abgerissen werden: 391 Kilogramm schwere Frau durch Feuerwehr befreit

In Frankreich ist eine 391 Kilogramm schwere US-Amerikanerin bei einem Großeinsatz in eine Klinik transportiert worden. Für die seit Monaten vorbereitete Bergung wurde ein Spezial-Krankenwagen aus dem Nachbarland Belgien ausgeliehen. Rund 40 Feuerwehrleute sowie Polizisten, Ärzte und Pflegepersonal waren im Einsatz. Einige Straße in der Umgebung wurden gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie der Sender France 3 berichtete, wurde die Frau am Mittwoch aus ihrem Haus in der in Ortschaft Stenay in ein Krankenhaus in der Stadt Nancy in Ostfrankreich gebracht. Demnach hatte die Patientin, die seit 20 Jahren in dem Ort nahe der Grenze zu Belgien und Luxemburg lebt, zuvor medizinische Hilfe verweigert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wand musste abgerissen werden

Während der einstündigen Bergung mussten die Einsatzkräfte eine Wand im ersten Stock abreißen und Löcher in die Decke stemmen. Die Patientin wurde schließlich durch ein Fenster einer alten Töpferei im Erdgeschoss nach draußen gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Feuerwehr war der Einsatz eine Premiere, wie die „Bild“ schreibt: „Ein solcher Einsatz mit einem so hohen Grad an Komplexität ist in Frankreich noch nie vorgekommen“, sagte demnach der Kabinettschef des Präfekten des Départements Meuse, Bernard Burckel.

RND/ar