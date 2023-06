Ist es „Delle“? Offenbar Delfin vor Warnemünde gesichtet

Rostock. In der Ostsee vor Warnemünde ist offenbar ein Delfin gesichtet worden. Das lässt jedenfalls ein Video vermuten, das Instagram-User Valentin auf seinem Profil @balticdriver am vergangenen Donnerstag (8. Juni) veröffentlicht hat.

Auf Nachfrage erzählt Valentin Gellert: „Aufgenommen habe ich das Video bereits am 2. Juni gegen 17 Uhr.“ Zunächst habe er dieses im Freundeskreis geteilt. Die Reaktion: „Wahnsinn. Ist das wirklich ein Delfin?“ Daraufhin entschied er sich, den Film zu veröffentlichen.

Meeressäuger vor Warnemünder Kulisse

Zu sehen ist, wie der Meeressäuger vor der Kulisse von Warnemünde mit Molenfeuer, Leuchtturm und Hotel Neptun mehrfach aus dem Wasser springt und dabei von einem Boot begleitet wird. „Ich war mit einem Kumpel zu einer Abendrunde auf der Ostsee“, erzählt der 16‑jährige Schüler, „als wir plötzlich etwas aus dem Wasser springen sahen.“ Das Tier habe sich dem Boot genähert, ist dem Warnemünder wichtig zu betonen. „Wir sind immer nur geradeaus gefahren.“

Ist es Delfin „Delle“ aus Travemünde?

Die Begegnung habe etwa eine Minute gedauert, und das Tier sei ihnen sehr nahe gekommen. „Er ist direkt vor meiner Nase ins Wasser gesprungen, sodass ich Spritzer im Gesicht hatte.“ Vor Begeisterung hätten die beiden Freunde gequietscht, berichtet Valentin.

In den Instagram-Kommentaren wird darüber spekuliert, ob es sich bei dem Delfin um jenen namens „Delle“ handelt, der bereits mehrfach vor Travemünde in der Lübecker Bucht gesichtet worden ist. Das Kennzeichen von „Delle“ ist eine leichte Einkerbung in der Rückenflosse. Valentin glaubt, dass es sich um diesen handelt. „Aber ganz genau habe ich es nicht gesehen.“

Auf dem Foto des Rostocker Schülers Valentin Gellert ist eine Einkerbung in der Rückenflosse des Meeressäugers zu sehen. Ein Hinweis auf den Delfin „Delle“? © Quelle: Valentin Gellert

Rostocker sicher: Es war ein Delfin

Oder könnte es auch ein Schweinswal gewesen sein? „Auf keinen Fall“, sagt Valentin, „Schweinswale würden niemals so aus dem Wasser springen.“ Letztere habe er auch schon öfter gesehen, einen Delfin aber noch nie. „Delle“ hatte Beobachter vor Travemünde ebenfalls mit hohen Sprüngen aus dem Wasser begeistert und sei sehr nahe an Boote herangekommen, berichteten Augenzeugen.

Sollte es sich bei dem Meeressäuger vor Warnemünde tatsächlich um „Delle“ handeln, dann hat dieser offensichtlich eine lange Reise hinter sich. Im Jahr 2017 ist er laut Wissenschaftlern vor der Küste von Schottland gesehen worden. Dann gab es zwei Jahre lang keine weitere Sichtung.

„Delle“ mehrfach in Dänemark gesehen

Von 2019 bis 2023 wurde „Delle“ dann mehrfach in Dänemark gesehen. Mehr als drei Jahre lang soll er im Hafen von Svendborg in Dänemark gelebt und dort einen Freund gefunden haben. Der Däne Jesper Andersen hat ein Buch über seine Freundschaft zu dem Delfin geschrieben. Im April 2023 tauchte „Delle“ schließlich in der Lübecker Bucht vor Travemünde auf.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.