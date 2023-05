﻿Was haben die Mafiamorde in Duisburg mit einer Siegener Eisdiele zu tun?

Einer Bande von sieben Beschuldigten wird vorgeworfen, das Eiscafé in Siegen mit Drogengeldern eröffnet und zu einem Logistikstützpunkt für die ’Ndrangheta in NRW gemacht zu haben. Der Besitzer der Eisdiele, sein Bruder sowie ein Mitarbeiter wurden am Mittwochmorgen verhaftet – einer im italienischen San Luca, die beiden anderen in Siegen.

Der Hintermann der Eisdielenbande war laut Landeskriminalamt (LKA) ein hochrangiges Mafiamitglied aus San Luca (Kalabrien), gleichzeitig ein führender Verantwortlicher im internationalen Kokainhandel. Die Eisdiele soll er in Auftrag gegeben haben, um Drogengelder zu waschen. Der Mann geriet ins Visier der italienischen Ermittler, nachdem zwei Schmugglerinnen mit einer Autopanne liegen geblieben waren und danach observiert wurden.

Verbindungen zum weiblichen Opfer des „Weihnachtsmassakers“

Laut Oliver Huth, Chef der Ermittlungskommission „Eureka“, stieß man durch die italienischen Behörden auf die Siegener Eisdiele. Die Verantwortlichen dort hatten Verbindungen zum weiblichen Opfer des „Weihnachtsmassakers“ von 2006 in San Luca sowie den Mafiamorden in Duisburg (2007). Die Hintergründe der Personen elektrisierten die Ermittler, die nun drei Jahre lang das Netzwerk durchleuchteten.

Am Mittwochmorgen dann der europaweite Zugriff: San Luca wurde von Spezialeinheiten abgeriegelt, Einsätze gab es unter anderem auch in Belgien, Frankreich, Rumänien. Außerdem in Bayern, Rheinland-Pfalz, Thüringen und eben Nordrhein-Westfalen. Alleine in NRW durchsuchte die Polizei 50 Objekte, 15 Haftbefehle wurden vollstreckt.

Drogen und gesicherte Beweise

Man fand Drogen und sicherte Beweise, beschlagnahmte auch einen Foodtruck, einen Bagger und mehrere Konten. Insgesamt gibt es aus NRW-Sicht 35 Beschuldigte, denen neben der Mitgliedschaft oder Unterstützung einer kriminellen ausländischen Vereinigung Drogengeschäfte und Geldwäsche vorgeworfen werden. Europaweit wurden 132 Menschen verhaftet. Der Hauptbeschuldigte in NRW – ein 62-Jähriger aus Hattingen – soll für die Mafia als Dienstleister gearbeitet haben und mit einem Kuriernetzwerk Drogen geschmuggelt haben soll.

Siegen ist nicht San Luca. Doch obwohl es hier weniger heiß ist, verkauft sich Eis auch bei uns ganz gut. Herbert Reul (CDU), Innenminister

Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Mittwoch: „Siegen ist nicht San Luca. Doch obwohl es hier weniger heiß ist, verkauft sich Eis auch bei uns ganz gut. Was wir allerdings nicht dulden, ist, wenn ein Eisdiele eine Geldwaschanlage ist.“ Er lobte die Arbeit der Ermittler, die einen langen Atem bewiesen hätten.

Das Eiscafé wird so schnell nicht mehr öffnen. Der Geschäftsführer darf laut einer Verwaltungsverfügung 80 Jahre lang keine entsprechenden Läden mehr betreiben.