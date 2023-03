﻿Was uns der Streik über Dankbarkeit lehrt – und warum er uns alle etwas angeht

Am Montag wird es gähnende Leere auf den Gleisen in Deutschland geben.

Jeden Tag dasselbe Gerenne. Jeden Tag alle Kinder auf alle verfügbaren Arme packen, Treppen herunter, jede Stufe nehmen, Kinder in Buggy und auf Laufrad bugsieren und weiter geht das Gerenne. Zur Kita. Dann zum Arbeitsplatz. Und später noch einmal, nur rückwärts. Doch plötzlich bewegt sich nichts mehr. Am Montag steht der Großstreik an. Der gesamte Fernverkehr steht still und in sieben Bundesländern auch der Nahverkehr. Man kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht von A nach B, nach C schon gar nicht und Z fühlt sich an, als wäre es drei Länder weiter gezogen. Kein Bus, keine U-Bahn, keine S-Bahn, kein Zug.

In Sachen Streik hatten wir in Hannover, wie in vielen anderen deutschen Städten und Kommunen, kurz vor dem Großstreiktag bereits Übung. Die U-Bahnen standen still, die städtischen Kitas waren zu, die Müllberge vor den Türen liegen geblieben. Die Straßen hingegen füllten sich mit Autos, die Blechlawinen schoben sich durch die verstopften Straßen.

Und zu dem großen Streik kommt bei mir noch ein kleiner: das Auto. Es streikt ebenfalls, nur leider länger schon als einen Tag und erholt sich derzeit in der Werkstatt. Also noch ein Transportmittel weniger. Bleibt noch das Rad. Und jetzt könnte man schimpfen. Man könnte, völlig zu Recht, so viel schimpfen. Dass für alle die Realkosten mit der Inflation steigen, dass aber nicht alle ihre Arbeit niederlegen. Dass jetzt der große Rest der Bevölkerung große Opfer bringen muss, weil eine kleine Gruppe Beschäftigter unzufrieden ist mit dem Gehalt. Dass man gezwungen ist, Homeoffice zu machen, weil andere ihre Forderungen durchsetzen wollen. Und ja, ich schimpfe auch, weil ich keine Lust habe umzuplanen. Weil ich mich in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühle, die für mich selbstverständlich ist. Ich will doch nur von A nach B und das ist doch nie ein Problem.

Überall Stau

Ich schimpfe, weil der gewohnte Komfort, der gewohnte Service nicht stimmen. Weil das System, auf das ich angewiesen bin, nicht rundläuft. Manchmal auch außerhalb von Streiks nicht. So wird die Kita, weil sie keine städtische Einrichtung ist, zwar nicht bestreikt. Aber wegen des Fachkräftemangels in der frühkindlichen Bildung muss man die Kinder früher holen, sich auf Ausfälle gefasst machen.

So fuhr ich in dieser Woche leise vor mich hin zeternd zur Arbeit. Ich radelte durch Grün und am streikbedingten Stau vorbei. Die Autos standen auf den Kreuzungen, weil es einfach zu viele von ihnen waren. In jedem saß nur eine Person und allein das hätte mich wieder zum Eskalieren bringen können. Aber dann der Gedanke: Ohne den Nahverkehr würde es jeden verdammten Tag so aussehen. Ich würde mich durch Autos, die weder vor- noch zurückkönnen, mit dem Rad schlängeln, würde noch mehr ihrer Abgase einatmen. Die Leute würden jeden Tag im Stau stehen, nur um sich gleichzeitig mit all den anderen für acht Stunden in ein Büro zu hieven.

Die Kita ist zu? Natürlich ist das richtig nervig, weil man bei kleinen Kindern über jeden Tag so glücklich ist, der einfach wie geplant und normal verläuft und es durch die Krankheitswellen schon genug Ausfälle und Umplanungen gibt. Aber es zeigt doch auch, wie wertvoll diese Einrichtungen und ihre Mitarbeitenden sind. Wie sehr wir in unserem Alltag auf diese vielen, vielen Rädchen angewiesen sind, die uns einen geschmeidigen Ablauf des Alltags überhaupt ermöglichen.

Systemrelevanz

Es wird viel gestritten über die Frage, ob solche Streiks, die die Bundesrepublik einen Tag lang lahmlegen, berechtigt sind. Auf der einen Seite des Verhandlungstisches sitzen die Arbeitgeber, auf der anderen die Gewerkschaften. Die weinenden Dritten: die Passagiere, die damit erst einmal nichts zu tun haben und nur irgendwie zur Arbeit, in den Osterferienurlaub oder zu Oma kommen wollen. Dass das ganze Umplanen kein Privatspaß ist, zeigen Antworten von Ökonomen, die das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angefragt haben: Thomas Puls etwas vom Institut der Deutschen Wirtschaft erklärt, dass ein Großteil der Kosten eines Streiks gar nicht in Statistiken auftauchen würde – so wie eben Zeitverluste von Pendlern, die am Montag im Stau stehen werden. Ein Streik geht an unsere Nerven, weil er unsere sonst so selbstverständliche Bewegungsfreiheit nimmt. Aber vielleicht kann man sich, wenn man im Stau steht und sich aufregt, erinnern, wem man diese Bewegungsfreiheit verdankt: den systemrelevanten Arbeitnehmenden.

Einen Moment. Hatten wir diese Diskussion nicht schon? Während der Lockdowns klatschten wir uns die Hände wund für all diejenigen, die sich und ihre Gesundheit durch ihren Job in Gefahr brachten, während wir im Homeoffice chillten. Für Pflegerinnen und Pfleger. Für Kassiererinnen und Kassierer. Für Erzieherinnen und Erzieher. Für Busfahrerinnen und Busfahrer. Wir klatschten, weil die gesamte Gesellschaft auf eine ganz grundsätzliche Art und Weise auf diese Jobs angewiesen ist. Wir klatschten, weil diese Jobs die Grundfunktion des Alltags sicherstellten. Und wir klatschten, weil wir wussten, dass die Bezahlung nicht im Geringsten den Stellenwert in der Gesellschaft widerspiegelte. Systemrelevanz war das Wort der Stunde. Das Coronavirus aber hat nun selbst an Relevanz verloren und wir haben aufgehört zu klatschen. Wir haben unseren Alltag wiedererlangt und uns an die Gewissheit gewöhnt, dass alles funktioniert, wie wir es wollen. Gerenne, Kinder zur Kita, in die Bahn, Arbeit, mehr Gerenne. Die Macht der systemrelevanten Jobs geriet in Vergessenheit.