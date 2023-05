﻿Wassermangel in Andalusien: kein Tropfen auf den heißen Sand

Unterwegs Richtung Süden beginnt meine Frau, die aus Spaniens Norden kommt, selbst erdachte Coplas zu singen. Wir sind in der Mancha, der Heimat Don Quijotes, dem der ewig blaue Himmel über dem ewig weiten Land auch Fantasien eingegeben hat. In der Ferne sehen wir die Sierra Morena, wo Andalusien beginnt. Links und rechts wachsen Olivenbäume und manchmal Weinstöcke. Ein Trecker pflügt die trockene Erde und hüllt die Welt in Staub. Ginster blüht gelb, Oleander rot.

Auf dem Weg bergan in die Sierra Morena lösen Steineichen die Olivenbäume ab. Alles ist heiter und grün, was wir nicht erwartet hätten, denn wir fahren ins Herz der Trockenheit, nach Belmez im Norden der Provinz Córdoba, von wo die schlimmsten Nachrichten kommen. Als wir da sind, will das Gefühl der Heiterkeit nicht vergehen (was das Geheimnis Andalusiens ist). Es ist, als führen wir in ein Bilderbuch. Die Straßen wirken frisch gepflastert, die Häuser sauber und hübsch, und im Hotel sind die Stierkämpfer. Im ersten Stock führt ein 23-Jähriger mit nacktem Oberkörper mit Degen und Capote (dem roten Tuch) ein paar Figuren aus, um sich für sein Debüt am Nachmittag in der Dorfarena vorzubereiten.

Wir bekommen den letzten Tisch auf der Straße vor dem Restaurant. Der Kellner ist schnell und hetzt doch nicht. Am Nachbartisch feiert eine Familie den 90. Geburtstag von Doña Carmen, die etwas verloren im roten Kleid dasitzt. Die Familie singt ¡Cumpleaños feliz!, das ganze Restaurant singt mit.

Wasser mit viel Blei, viel Metall

„Die Hitze, die Hitze!“, ruft María Rosa Toba aus. Wir treffen sie auf der Straße, sie erzählt von der Trockenheit und dass sie das Trinkwasser jetzt aus einem Brunnen im Nachbardorf Doña Rama holen, „das ist besseres Wasser als aus der Flasche“. Das Leitungswasser soll man nicht trinken, „sie haben uns erklärt, wenn du es trinkst, bekommst du keinen Durchfall oder so, es hat keine Bakterien. Das Pro­blem ist, dass es viel Blei hat, viel Metall.“

Das Problem ist, dass der Stausee, aus dem Belmez gewöhnlich sein Trinkwasser bezieht, seit Anfang April trocken liegt. „Das hat es hier noch nie, nie gegeben“, sagt die 75-jährige Schwiegermutter, die sich dazugesellt. Wer zum Wasserholen nicht nach Doña Rama fahren will oder sich das Wasser im Supermarkt kauft, was viele tun, bekommt es aus dem Tanklaster, der jeden Tag („außer sonntags“, erklärt der Fahrer) nachmittags von vier bis halb acht am Dorfrand parkt. Heute ist nicht viel los, heute sind die Stiere im Dorf, zum ersten Mal wieder seit Ausbruch der Corona-Pandemie, weswegen fast alle in die Arena gelaufen sind.

Schließlich kommen Mari Carmen und Santos Fernández, sie haben das Auto voller großer und kleiner Plastikflaschen, die ihnen der Tanklasterfahrer auffüllt, 80 Liter für sie selbst und eine andere Familie, gratis und ohne Mengenbeschränkungen. Das Wasser kommt aus einem anderen Stausee, Puente Nuevo. Der wird, 25 Kilometer flussabwärts, vom selben Fluss gespeist wie der Stausee von Belmez, dem Guadiato, ist aber noch mit 34 Millionen Kubikmetern Wasser gefüllt – auch nur 12 Prozent seiner Kapazität.

Córdoba ist nach Murcia und Barcelona die Provinz, in der die Stauseen zurzeit das wenigste Wasser tragen, noch gut 18 Prozent. „Ich bin 63 Jahre alt“, sagt Mari Carmen, „ich bin eine Hausfrau, die ihre Enkel großzieht, und so trocken wie jetzt habe ich den Stausee noch nie erlebt.“ Das hören wir noch oft. Spanien ist Kummer gewohnt, Andalusien noch mehr, aber an einen ausgetrockneten Stausee kann sich niemand erinnern.

Auch die Kühe brauchen Wasser

Der Sierra Boyera gehört mit einer Kapazität von 39 Millionen Kubikmetern zu den kleinen Stauseen der Provinz. „Es muss nur fünf Tage ordentlich regnen, dann ist der voll“, erklärt uns später der Bürgermeister. Es hat aber schon lange nicht mehr fünf Tage lang ordentlich geregnet. Es ist Dürrezeit, wie sie typisch ist fürs mediterrane Klima. Die schlimmste Dürre, an die sich alle erinnern, war die von 1995. Da habe es in Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens, nur noch vier Stunden am Tag Wasser gegeben, erzählt jemand. Der Stausee Sierra Boyera war trotzdem nicht ausgetrocknet. Und zwischen Dürre und Dürre füllte er sich und hatte immer genug Wasser, um 43 Dörfer mit Trinkwasser zu versorgen, auch die im benachbarten Landstrich Los Pedroches. Jetzt bekommen sie alle Trinkwasser aus dem Tanklaster.

Du gehst ins Bett mit dem Gedanken: Wo bekomme ich morgen Wasser für die Tiere her? Miguel Tirado, Bauer

In Pedroche, 50 Kilometer nordöstlich von Belmez, melkt Miguel Tirado am frühen Abend seine Kühe, und danach spricht er mit uns. Er besitzt mit seinem Bruder 20 Hektar Land voller Steineichen. „Die standen da schon, als ich noch klein war.“ Große Teile Spaniens werden von Streuwäldern wie diesem bedeckt, Dehesas genannt. Sie sind Weideland für Schafe, Schweine, Ziegen oder Kühe, die vom Gras und den Eicheln fressen und meistens noch anderes Futter bekommen. Tirado besitzt 120 Milchkühe und einen offenen Stall, in den sie nach Lust herein- und wieder heraustrotten können. Die Kühe sehen stark und satt aus. Sie leiden nicht unter der Trockenheit. Das tut ihr Besitzer. „Du gehst ins Bett mit dem Gedanken: Wo bekomme ich morgen Wasser für die Tiere her?“

Tirado ist kein Mann, der seine Sorgen hinter einem fröhlichen Lächeln versteckt. In Pedroche hat es genauso wenig wie in Belmez geregnet. Die Menschen bekommen ihr Trinkwasser aus dem Tanklaster, aber die Kühe nicht. Und sie trinken viel, 150 Liter am Tag. Für seine 120 Milchkühe, dazu ein paar Kälber und Mastrinder, braucht Tirado 20.000 Liter Wasser täglich. Die holt er aus der Erde, Grundwasser, er fährt von Brunnen zu Brunnen, aber die beginnen so trocken zu liegen wie der Stausee Sierra Boyera.

Francisco Tirado im offenen Kuhstall seines Onkels. © Quelle: Martin Dahms

„Sie schließen uns nicht ans Wassernetz an“, klagt er. Er fühlt sich, wie viele Bauern, unverstanden von den Stadtmenschen, die nicht wissen, woher die Milch in ihrem Kühlschrank kommt. Der 30-jährige Neffe Francisco sagt: „So wie die Dinge stehen, hat das Geschäft keine Zukunft. Manche fangen schon an, Tiere abzuschaffen.“ Der Onkel, 55 Jahre alt, fügt mit ergebenem Lächeln hinzu: „Wenn die Sache nicht gut läuft, dann gehen wir eben früher. Wir Menschen sterben. Das Land nicht.“

Die Dürre beherrscht die Gespräche

Der nächste Tag ist Festtag zu Ehren des Dorfheiligen San Isidro. Wer will, trifft sich morgens im Mesón Victoria zum Desayuno Molinero, dem Müllerfrühstück. Wir werden begrüßt, als gehörten wir dazu. So viele Auswärtige kommen nicht in diese Ecke Andalusiens, die schön, aber unter all den anderen schönen Ecken Andalusiens wenig bekannt ist. Wir reden, was sonst, über die Trockenheit.

„Meine Mutter hat mir erzählt, wie sie früher, bevor der Staudamm gebaut wurde, nachts das Wasser holen mussten“, berichtet Encarni Cantero, 59-jährige Lehrerin. „Aber seit es den Stausee gibt, ist alles gut.“ Der Stausee Sierra Boyera ging 1973 in Betrieb. Er ist einer von mehr als 1200 Stauseen, aus denen die Spanier den Großteil ihres Trinkwassers beziehen, und einer der gut 600, die während der Franco-Diktatur (1939–1975) entstanden. Er half, über die Dürre 1995 hinwegzukommen. Jetzt liegt er trocken.

Warum liegt er trocken? „Weil es nicht regnet. Es gibt keinen anderen Grund“, sagt der Bürgermeister, der sich an unseren Tisch setzt, während sich auf dem Kirchplatz die Leute für die Romería sammeln, die Prozession zu Ehren von San Isidro. Der Bürgermeister, José Porras, ist Sozialist. Belmez wird gewöhnlich links regiert, was an der Bergbautradition der Gegend liegt, auch wenn die schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Porras ist Bergbauingenieur, wurde aber schon vor 18 Jahren, mit 48, frühverrentet und hat seitdem Zeit für die ehrenamtliche Lokalpolitik. Er erklärt uns die Lage der Dinge.

Geld für Fertigstellung fehlte

Dass der kleine Stausee Sierra Boyera einmal austrocknen könnte, ahnten Wasserplaner schon nach der schweren Dürre von 1995. Also beschlossen sie, etwa 40 Kilometer nördlich von Belmez den Stausee La Colada zu bauen, der mit 57 Millionen Kubikmetern anderthalbmal mehr Wasser fasst als Sierra Boyera und von einem anderen Fluss gespeist wird, dem Guadamatilla. La Colada, der 2009 in Betrieb ging, schien die ideale Ergänzung für den Stausee Sierra Boyera zu sein.

Unglücklicherweise fehlte das Geld für die Fertigstellung der Rohrleitungen vom Stausee La Colada zum Wasserwerk gleich hinter der Staumauer von Sierra Boyera. Erst als sich im vergangenen Jahr abzeichnete, dass Spaniens Süden auf die nächste schwere Dürre zusteuerte, wurde die Verbindung in aller Eile zu Ende gebracht, gerade noch rechtzeitig, bevor Sierra Boyera vollkommen austrocknete. Deswegen haben die Menschen in Belmez und den 42 anderen Dörfern der Umgebung überhaupt noch Wasser in ihren Leitungen: Es kommt aus dem La Colada, ist aber leider nicht trinkbar.

Es ist kein Blei oder Eisen oder sonstiges Metall, das das Wasser belastet, sondern organischer Kohlenstoff, der wahrscheinlich von der Viehwirtschaft herrührt, die früher am Standort des Stausees betrieben wurde. Das Wasserwerk von Sierra Boyera ist mit dem Einbau und dem Probebetrieb von Filtersystemen beschäftigt; bis die funktionieren, werden wohl noch etliche Monate vergehen.

Bewässerung aus Tagebaubecken

Den Bürgermeister schreckt das nicht, jedenfalls nicht grundsätzlich. Wo Belmez nun nicht mehr vom Bergbau lebt, wird es von der Landwirtschaft leben müssen – es braucht schließlich irgendeine Zukunft, „und bisher gab es ja keine Probleme“. Rund 1000 Hektar Land stehen für die Bewässerungslandwirtschaft zur Verfügung, für Oliven, Pistazien, Mandeln, was in dieser Gegend, weit weg vom Guadalquivir-Tal, ungewöhnlich ist.

Es muss irgendwie weitergehen: Bürgermeister José Porras (links). © Quelle: Martin Dahms

Das Wasser beziehen die Bauern zurzeit aus Becken, die noch vom Kohletagebau übrig geblieben sind. „Das ist Privatbesitz, und sie nehmen wirklich viel Geld dafür.“ Vor ein paar Jahren kam eine Firma aus dem baskischen Vitoria mit dem ganz unromantischen Namen Iberian Smart Financial Agro und bepflanzte 400 Hektar Land mit Mandelbäumchen. Kaum zu fassen, aber die Bäumchen gedeihen mit Wasser aus den Minenbecken.

Auf dem Kirchplatz fahren die Wagen für die Romería vor, eine Blaskapelle spielt Pasodobles, zwei elegante Reiter mit Cordobeserhüten zeigen sich dem Volk, und ein paar Frauen in andalusischer Tracht singen eine Sevillana. Wir sind wieder im Bilderbuch. „Wir sind fröhliche Leute“, sagt Marta Díaz, die Sängerin, „wir versuchen, das Schlechte zu vergessen. Aber man kann nicht vergessen, dass wir diese große Trockenheit haben!“

Sängerin Marta Díaz (links): „Wir versuchen, das Schlechte zu vergessen. Aber man kann nicht vergessen, dass wir diese große Trockenheit haben!“ © Quelle: Martin Dahms

Die Romería setzt sich in Gang. Wir laufen nicht mit, wir fahren herunter zum Stausee. Wo der See war, ist Strauchland, nur ganz unten ist ein Teich übrig geblieben. Das Erdreich wird brüchig. Erst spät bemerken wir den Geruch wie auf dem Fischmarkt. Dann sehen wir unter der Wasseroberfläche die verendeten Karpfen treiben. Dahinter bewegen sich andere Fische in letzten quälenden Zuckungen. Hier ist keine Heiterkeit mehr.