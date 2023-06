Wegen Ermittlungen gegen Woelki: Razzien im Erzbistum Köln

Im Erzbistum Köln hat es Berichten zufolge mehrere Razzien gegeben. Es heißt, es seien verschiedene Objekte am frühen Dienstagmorgen durchsucht worden. Hintergrund seien Ermittlungen wegen Meineid gegen den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki.

Zuerst hatte der WDR berichtet.

Im vergangenen November war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft gegen Woelki ermittelt. Anlass war die Aussage einer Zeugin in einem presserechtlichen Verfahren vor dem Kölner Landgericht. In dem Verfahren wehrt sich Woelki gegen einen Zeitungsbericht über die umstrittene Beförderung eines Pfarrers zum stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten 2017. Der Mann soll Jahre zuvor mit einem 16-jährigen Prostituierten Sex gehabt haben. Nach Auffassung Woelkis hat die Zeitung fälschlicherweise behauptet, dass er bei der Ernennung des Pfarrers dessen Personalakte gekannt und von einer Warnung der Polizei gewusst habe. Woelki hatte per eidesstattlicher Versicherung erklärt, den Inhalt der Personalakte nicht gekannt zu haben.

Mehr in Kürze.