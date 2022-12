Schüsse und Machete: Die größten Polizeieinsätze an den Weihnachtstagen

Berlin/Hannover. Gestohlene Weihnachtsgeschenke an Heiligabend, Schüsse vor einem Club in Hannover, und im nordhessischen Eschwege hat ein Mann nach einem Streit bei einer Weihnachtsfeier einen anderen mit einer Machete verletzt - auch an den Festtagen waren Einsatzkräfte im ganzen Land gefordert. Ein Überblick:

Drei Menschen sind in der Innenstadt von Hannover am frühen Sonntagmorgen durch Schüsse und einen Querschläger verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war es in einem Tanzlokal aus bislang ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten gekommen. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Täter, der vermutlich zu Fuß geflüchtet war. Vor den Schüssen hatten mehrere Männer in dem Tanzclub miteinander gestritten, der Streit verlagerte sich dann vor den Club. Dort wurde auch ein 20-Jähriger durch einen Kopfstoß verletzt. Im weiteren Verlauf zog ein Mann eine Schusswaffe und schoss. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unbekannt.

Nach einem Streit bei einer Weihnachtsfeier hat ein Mann im nordhessischen Eschwege einen anderen mit einer Machete verletzt. Der 43 Jahre alte Beschuldigte habe mit seiner Ex-Lebensgefährtin sowie deren Tochter und deren Lebensgefährten an Heiligabend zusammengesessen, teilte die Polizei mit. Am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages habe der 43-Jährige die Tochter beleidigt und sei des Hauses verwiesen worden. Er sei zu seiner Wohnung gegangen, hieß es weiter. Vor der Tür dieser Wohnung habe der 23 Jahre alte Lebensgefährte der Tochter versucht, den Mann zur Rede zu stellen. Daraufhin habe der 43-Jährige die Tür kurz geöffnet und mit einer Machete in Richtung des 23-Jährigen geschlagen, bevor er die Tür wieder geschlossen habe. Dabei verletzte er seinen Widersacher laut Polizei an der Hand.

Traurige Gesichter könnte es an Heiligabend in einer Familie in der oberpfälzischen Gemeinde Bodenwöhr gegeben haben. Die Mutter hatte die schon eingepackten Weihnachtsgeschenke für die beiden Kinder und den Ehemann am Freitagvormittag im Gang vor ihrer Dachgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus abgestellt und war mit letzten Vorbereitungen für das Fest beschäftigt. Da entwendete ein Unbekannter die für die Familie bestimmten Präsente. Nur einige unhandliche Pakete habe er stehen gelassen, berichtete ein Polizeisprecher. Vom Dieb fehlte auch am zweiten Weihnachtstag jede Spur.

Mit waghalsigen Wendemanövern hat ein betrunkener Mann den Verkehr auf der Autobahn 9 in Thüringen gefährdet, weil er sein Handy und seine Brieftasche bei einer Toilettenpause vergessen hatte. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wendete der 58-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag nachmittags in Schleifreisen auf der dreispurigen A9. Er war danach als Geisterfahrer unterwegs, um zurück zur Raststätte Hermsdorfer Kreuz zu fahren, wo er seine Habseligkeiten liegenlassen hatte. Andere Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation rechtzeitig, stoppten ihre Fahrzeuge und zwangen den Mann so zum Halten. Der 58-Jährige wendete laut Polizei erneut und setzte seine Fahrt in Richtung Berlin fort. Nachdem er an der Betriebsausfahrt einer Autobahnmeisterei von der Autobahn abgefahren war, konnten mehrere Streifenwagen den Mann stoppen. Ein Test ergab bei ihm einen Alkoholwert von 2,5 Promille.

Ein Mann hat die Autobahn 1 Richtung Bremen zu Fuß überquert und ist dabei von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 30-Jährige sei am frühen Montagmorgen noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Autos und seine drei Kinder, die mit ihm im Auto saßen, standen unter Schock und wurden medizinisch betreut. Mehrere Fahrstreifen der A1 Richtung Bremen waren für die Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt.

