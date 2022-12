﻿Fest vorgenommen

Hannover. Und jetzt also auch der Fünfjährige, das Kindergartenkind. Bei ihm hätte David Vockeroth als Letztes damit gerechnet. „Das ist der, der immer lacht“, so haben die Erzieher immer über den Sohn von David Vockeroth gesprochen. Aber in den letzten Wochen stimmte das nicht mehr, sagt der Familienvater, aus Thüringen. Da hat sein Fünfjähriger immer seltener gelacht. Stattdessen ist er immer häufiger ernst, gereizt. Wie ausgetauscht.

„Ich frage mich manchmal: Was ist es, was das Kind so sehr stresst?“, sagt Vockeroth. Er hat keine Antwort. Außer, dass das Kind eben spürt, was gerade los ist in der Welt. Und was das für ihn, seine Geschwister und seine Eltern heißt.

Dieser Text erscheint am Weihnachtswochenende. So ist es lange geplant. Einige Gedanken über Familie als emotionales Bollwerk gegen die Krisen der Welt, etwas Positives also, das war die Bitte. Schwer, sie in diesem Jahr zu erfüllen.

Familie: Hölle oder Heiligtum

Familien und Weihnachten, das Thema ist ein journalistischer Klassiker. Es gibt dazu, jedes Jahr wieder, grob gesagt zwei Arten von Geschichten. Die erste beschreibt Familien als Quell von Streit, Neid und Genervtsein. Meistens kommt dann eine Psychologin oder ein Psychologe zu Wort, die oder der erklärt, wie man es vermeidet, sich spätestens am ersten Weihnachtstag nur noch anzubrüllen.

Erwartungen runterschrauben, Verständnis füreinander aufbringen, darum geht es dann meistens. Es ist schwer zu beweisen, aber plausibel, dass diese Art von Geschichten vor allem dann erscheint, wenn die Welt sonst keine größeren Probleme hat. Dann bekommen auf einmal auch die kleinen Hürden stattliche Dimensionen.

Typ zwei erlebte ungefähr mit Beginn der Pandemie seine Renaissance, als jede Stunde in geschlossenen Räumen außerhalb des eigenen Hauses potenziell Gefahr, Krankheit und Tod zu bringen schien. Wir als Familie zusammen gegen die böse Welt da draußen, das war die Idee. Sie knüpft an an die Entstehung der bürgerlichen Kleinfamilie im 19. Jahrhundert, an die Trennung von Arbeit und Wohnen, als der Mann hinauszog in die feindliche Arbeitswelt und die Frau für Heim und Kinder sorgte.

Zusammen neun Kinder

Es ist kein Wunder, dass dieses Bild jetzt wieder die Köpfe besetzt. Die Pandemie hat die ganz alten Rollenbilder in den Familien wieder gestärkt, sie hat die Zeit zurückgedreht. Und der Wunsch, dass die Familie gerade allen den Trost spenden sollte, den die Welt derzeit nicht zu bieten hat, ist ja verständlich.

Nur ist das gerade ein bisschen viel verlangt.

Wenn man fragt, wie es Familien dieser Tage geht, haben David und Nicole Vockeroth darauf eine Antwort. Zusammen haben sie neun Kinder. Das jüngste ist zwei, das älteste 22. Die beiden ältesten sind nur noch sporadisch daheim, die anderen ständig. Dazu kommen drei Pferde, ein Hund, zwei Katzen, Hasen, Meerschweinchen, zusammen etwa 20 Tiere. „Die trainieren das Verantwortungsbewusstsein“, sagt David Vockeroth. Das ist ihnen wichtig. Die Tiere sind für sie Erziehungshelfer.

Um zu verstehen, wie die jüngsten Krisen auf die Familie wirken, muss man verstehen, wie es die vorige tat. David Vockeroth ist Dachdeckermeister und Sachverständiger, für seine Aufträge fährt er quer durch Deutschland. Nicole Vockeroth ist Polizistin und ehrenamtliche Bürgermeisterin ihres Ortes im Westen Thüringens. Zeitweise war sie beim Homeschooling mit sieben Kindern zu Hause und zugleich im Homeoffice. „Eine ganze Weile ging das gut, dann ging es an die Grenze.“

Inflation? Gefühlt bei 100 Prozent

Als am 24. Februar Russland die Ukraine überfiel, erschütterte das auch die Vockeroths. Abgrenzen? Schwierig. David Vockeroth hatte Freunde in Russland, vor einigen Jahren war er zuletzt dort, und Freunde in der Ukraine. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so ein verbrecherischer Krieg im Jahr 2022 möglich ist“, sagt er. „Für uns ist das eine Katastrophe.“ Unmöglich, das vor den Kindern zu verbergen.

Und dann stiegen die Preise. Bei Nahrungsmitteln gefühlt um 100 Prozent. „Der Joghurt, der vorher 29 oder 19 Cent gekostet hat, kostet jetzt 59 oder 39 Cent.“

Um zu sparen, schauen sie nach Angeboten. Tragen Hosen und Schuhe länger. Um der Ukraine zu helfen, sammeln die Kinder Spenden. David Vockeroth fährt Hilfstransporte. Das hilft gegen die Ohnmacht, aber nicht gegen die Angst. „Gerade erst“, sagt der Vater, „hat einer meiner Söhne gefragt: Papa, kommt der Krieg jetzt eigentlich auch zu uns?“

Wer ist glücklicher: Familien oder Kinderlose?

Familien, so sagt die psychologische Forschung, können durchaus der große Stabilisator sein, den wir so gerne in ihnen sehen. Ein, so heißt es jetzt, Resilienzfaktor.

Dazu allerdings, auch das sagt die Forschung, müssen die Bedingungen stimmen. Sonst ist es nicht weit her mit der Resilienz. Die Forschung hat sich auch immer wieder an der alten Frage versucht, wer eigentlich glücklicher ist: Familien oder Kinderlose? Das Ergebnis: Wenn die Bedingungen stimmen, ist das Glückslevel in Familien etwas höher. Ansonsten ist es niedriger.

Das Problem entsteht dann, wenn Familie genau vor jenen äußeren Kräften schützen soll, die sie selbst angreifen. Wenn Familie also gegen Krieg und Krisen stützen soll, die wiederum auf der anderen Seite dafür sorgen, dass sie genau das nicht leisten kann. Mit der Idylle ist schnell Schluss, wenn die Hose für die Kleinste zum vierten Mal geflickt werden muss, weil man sich keine neue kaufen kann. Oder wenn es wieder nur Haferflocken gibt und keinen Urlaub im Sommer. Oder, oder, oder.

Die Inflation, das war eine der guten Nachrichten der vergangenen Wochen, hat sich etwas beruhigt. Die schlechte Nachricht aber ist, dass sich die soziale Spanne noch vergrößert hat. Für wohlhabende Singles liegt die Rate jetzt bei 8,0 Prozent, für ärmere Familien dagegen bei 11,5 Prozent.

34 Prozent klagen über psychische Belastung

In der neuen AOK-Familienstudie klagen 40 Prozent der Eltern über eine starke finanzielle Belastung – gegenüber 27 Prozent bei der vorigen Befragung 2018. 34 Prozent leider unter einer starken psychischen Belastung, 7 Prozent mehr als damals. Befragt wurden die Eltern, insgesamt 8500 Mütter und Väter, von August bis Oktober – der Krieg, die Inflation, aber auch die Ausläufer der Pandemie, alles das spiegelt sich in diesen Zahlen.

Die Familiensoziologin Sonja Bastin von der Universität Bremen hat sich in den vergangenen zwei Jahren zunächst intensiv mit den Folgen der Pandemie für Familien beschäftigt. Was sie beobachtete, waren massiver Stress – und ein Rückfall: „Die mentale Arbeit, also die Planung und Abwägung aller Faktoren, und auch die Betreuung der Kinder hingen vor allem an den Müttern.“

Was dieses Jahr bislang zu bieten hatte, war auch für Familien das Gegenteil von Besserung. „Neue Befunde zeigen: Die Zukunftssorgen waren schon diesen Sommer größer als während der Pandemie.“ Derzeit berichten Familien wieder ausgiebig von ausgefallenem Unterricht, eingeschränkter Betreuung, Hausaufgaben, die gar nicht mehr gestellt werden, weil sie eh niemand überprüft – und dazu der Ungewissheit, ob man in der Apotheke wohl noch Fiebersaft bekommt oder in der Kinderklinik im Notfall noch ein Bett. Zumindest teilweise ist es die Kapitulation des öffentlichen Betreuungs-, Bildungs- und Fürsorgewesens. „Mit einem Großteil der Probleme werden Familien nach wie vor alleingelassen.“

Kindererziehung als Wirtschaftsfaktor

Abhilfe? Kaum in Sicht. „Da sind viele Augen blind, wenn es um die Belastung geht.“ Das hat wiederum Folgen – zum Beispiel für den Blick auf die Politik.

Für Forscherinnen wie Bastin hilft als Konsequenz letztlich vor allem eines: Dass Staat und Unternehmen Haushalt, Kindererziehung und -pflege als Wirtschaftsfaktor anerkennen – „als Arbeit, von der wir als Gesellschaft abhängig sind und deren Lasten nicht ungleich verteilt sein dürfen“.

Bis Weihnachten, das war absehbar, wurde daraus nichts mehr. Na, dann: Fröhliches Fest! Bis eben hieß es noch: Tüchtig freuen, wenn man mit einem raschen Eintrag in die Notfall-Doodle-Liste noch einen Platz in der Nachmittagsbetreuung geschossen hat. War mal wieder knapp. Und jetzt: Besinnlichkeit!

„Es wird schwer, an Weihnachten abzuschalten“, ahnt David, der Vater aus Thüringen. Versuchen werden sie es. Werden Weihnachten feiern wie immer, mit einem Baum voller echter Kerzen. Die Ruhe werde ihnen guttun. Und sie wird Folgen haben: „Manches wird dann erst hochkommen.“ Sein größter Wunsch ist deshalb: „Dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht.“ Das, soviel ist sicher, würde zweifellos wirklich allen helfen.