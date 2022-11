Weiße Weihnachten: Wann gab es in Deutschland das letzte Mal Schnee zum Fest?

Der Traum von einer weißen Weihnacht wird wegen des Klimawandels immer unwahrscheinlicher. Wie die Chancen für Schnee zum Fest in diesem Jahr stehen, ist noch unklar. Wann gab es in Deutschland zuletzt eine weiße Weihnacht?

Was gibt es Schöneres als eine weiße Weihnacht? In Liedern besungen und Gedichten beschrieben, doch Schnee zum Weihnachtsfest wird in Deutschland immer seltener. Ein Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestätigt, dass als Folge des Klimawandels eine Schneedecke an den Feiertagen (24. bis 26. Dezember) immer unwahrscheinlicher wird. Im Mittel liege die Wahrscheinlichkeit in Deutschland demnach nur noch bei rund 13 Prozent. Das heißt: Statistisch betrachtet können sich die meisten Menschen in Deutschland nur noch alle zehn Jahre über Schnee an den drei Feiertagen freuen.

Weihnachten vor elf Jahren: 40 Zentimeter Schnee in Berlin

Die letzte weiße Weihnacht in Deutschland liegt schon etwas zurück: Im Jahr 2010 gab es einen extrem kalten Winter. Der Dezember war im Schnitt seit 1969 nicht mehr so kalt wie vor elf Jahren. In der Hauptstadt Berlin lag eine Schneedecke von fast 40 Zentimetern, in Hamburg 20 Zentimeter. Auch im Westen Deutschlands lag am Weihnachtsfest Schnee – in Aachen waren es etwa 35 Zentimeter.

Seitdem gab es in Deutschland keine flächendeckende weiße Weihnacht mehr. Wenn überhaupt mal Schnee vom Himmel fiel, dann in den höheren Lagen. Meistens war es nasskalt oder sehr mild – teilweise bis zu 15 Grad an Heiligabend wie 2020.

Weihnachten 2022: Wie stehen die Chancen auf Schnee?

Ob es in diesem Jahr mal wieder weiße Weihnachten geben wird, ist noch unklar. Für eine genaue Vorhersage sind die Feiertage noch zu weit entfernt. Einige Wettermodelle sagen Meteorologen zufolge einen Kälteeinbruch vor Weihnachten mit zweistelligen Minusgraden voraus. Andere Modelle rechnen sich insgesamt einen zu warmen Dezember aus. Die Vorhersage kann sich bis zum Heiligabend noch stark verändern.