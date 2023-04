Einstiegspreis zehn Millionen US-Dollar

Weltgrößtes Nashornzuchtprojekt könnte am Montag versteigert werden

Breitmaulnashörner stehen auf dem Gebiet der privaten Nashornaufzucht von J. Hume in Südafrika.

Das größte Nashornzuchtprojekt der Welt könnte am Montag in einer Auktion versteigert werden. Auf der Farm „Platinum Rhino“ in Südafrika leben 2000 Breitmaulnashörner. Der Einstiegspreis lag bei zehn Millionen US-Dollar.