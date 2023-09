Weltkindertag: Hier ist er ein Feiertag

Der Weltkindertag wurde ins Leben gerufen, um die besonderen Rechte und Bedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt zu stärken. Zu den Schwerpunkten gehören Themen wie Kinderschutz und Kinderpolitik.

In Deutschland wird er insbesondere durch das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF mit zahlreichen Aktionen, Kundgebungen und Festen in vielen Städten gefeiert.

Wann ist Weltkindertag 2023?

Am 21. September 1954 empfahl die UNO ihren Mitgliedsstaaten die Einführung eines weltweiten Aktionstages zur Förderung von Kinderrechten. Die Bundesrepublik entschied sich dafür, den Weltkindertag auf den 20. September zu legen.

Weltkindertag 2023 und in den kommenden Jahren:

Mittwoch, 20. September 2023

Freitag, 20. September 2024

Samstag, 20. September 2025

Sonntag, 20. September 2026

Wo ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag?

Zwar gibt es den Weltkindertag schon lange, jedoch ist er bisher ausschließlich in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag – und das erst seit dem Jahr 2019. Dort haben nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Arbeitnehmer einen freien Tag.

Abseits dessen wird der Weltkindertag in knapp 145 weiteren Ländern auf der ganzen Welt gefeiert, um auf die Bedürfnisse und Rechte von Kindern aufmerksam zu machen. Ganz typisch für diesen Tag sind daher auch politische Aktionen und Demonstrationen.

Neuer Feiertag in Thüringen: Weltkindertag am 20. September

Seit 2019 Jahr haben die Thüringer einen weiteren Tag frei, da der Weltkindertag am 20. September im Freistaat als gesetzlicher Feiertag gefeiert wird. Der Feiertag sei kein Wahlkampfmanöver, wie die Opposition meine, sondern mache Thüringen familienfreundlicher, sagte die SPD-Abgeordnete Birgit Pelke. Es gehe darum, Kinder als Zukunft der Gesellschaft zu würdigen und Familien angesichts der Arbeitsverdichtung einen zusätzlichen freien Tag mit ihren Kindern zu ermöglichen.

Den Weltkindertag gibt es weltweit bereits länger – er geht aus dem Jahrestag des Beschlusses der Vereinten Nationen über die Kinderrechtskonvention von 1989 hervor.

Warum gibt es den Weltkindertag dreimal?

Streng genommen gibt es drei Kindertage pro Jahr. Denn neben dem Weltkindertag am 20. September wird am 1. Juni außerdem der Internationale Kindertag gefeiert. Dieser war vor allem in der DDR ein großes Ereignis und wird auch heute noch in vielen ostdeutschen Bundesländern mit Programmen und Festen gefeiert. Des weiteren gibt es den „internationalen Kindertag”

Geschenke zum Weltkindertag

Mittlerweile haben auch Unternehmen den Weltkindertag für sich entdeckt. Jährlich verschenken unterschiedliche Geschäfte unterschiedliche Artikel aus ihrem Sortiment. Sehr zur Freude der Kinder: Im Jahr 2019 hatten große Buchhandelsketten Millionen Märchenbücher verschenkt. Zum Weltkindertag 2020 verschenkte das Unternehmen Globus einen Rucksack aus Baumwolle. Wer zwischen dem 17. und 19. September gemeinsam mit seinem Nachwuchs (bis zu 12 Jahre) eine Filiale besuchte, konnte sich über das Gratis-Geschenk freuen.

