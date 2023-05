Weltweite Razzia gegen die italienische Mafia – Durchsuchungen in fünf Bundesländern

Den Ermittlungsbehörden ist ein weltweiter Schlag gegen die kalabrische Mafia gelungen. Mit einem Großeinsatz in mehreren Bundesländern ist die Polizei am Mittwoch gegen Mitglieder der italienischen Mafia Ndrangheta vorgegangen. Das teilten die Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München sowie die Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland am Mittwochmorgen mit.

Darüber hinaus seien auch in Italien, Belgien, Portugal, Frankreich, Slowenien, Rumänien, Brasilien und Panama Spezialeinheiten im Einsatz. Insgesamt sollen mehr als 100 Haftbefehle weltweit gegen mutmaßliche Mafiosi wegen Drogenhandel und Geldwäsche vollstreckt werden, berichtet die „FAZ“.

Viele Festnahmen in Italien

Der überwiegende Großteil der Beschuldigten wurde in Italien festgenommen, gaben die italienischen Carabinieri am Mittwochmorgen bekannt. Die Ndrangheta hat ihre Wurzeln im italienischen Kalabrien, ist aber auch in Deutschland aktiv.

Bei europaweiten Razzien sind auch vier Objekte in Erfurt durchsucht worden. Dabei sei ein EU-Haftbefehl vollstreckt worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München sowie der Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Neben den Festnahmen in Deutschland wurden weitere europäische Haftbefehle vollstreckt gegen sechs Menschen in Belgien, drei in Frankreich und jeweils eine Person in Portugal, Rumänien und Spanien.

Laut „Tagesschau“ ist in Deutschland die Staatsanwaltschaft Düsseldorf für die Koordination der Razzien verantwortlich, in Italien ist es die Staatsanwaltschaft Reggio Calabria. Geleitet wird die Operation „Eureka“ von den europäischen Strafverfolgungsbehörden Eurojust und Europol.

Ermittlungen wegen Geldwäsche und Drogenhandel

Nach Informationen von „FAZ“ und „MDR“ soll „Eureka“ bereits vor vier Jahren angelaufen sein. Dabei soll es sich um eine der größten internationalen Operationen im Kampf gegen die kalabrische Mafia sein, die je geführt wurde. Der Schwerpunkt der Ermittlungen sind der internationale Rauschgifthandel, insbesondere mit Kokain, Geldwäsche, Waffenhandel und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

Im Fokus der Operation seien mehrere Ndrangheta-Clans aus dem süditalienischen Dorf San Luca. Sie sollen Kontakte nach Thüringen haben und auf diese Weise Drogen aus Ländern wie Kolumbien, Brasilien und Ecuador in Containerschiffen nach Europa geschmuggelt haben, berichtet der „MDR“. Um die illegalen Gelder zu waschen, sollen die Clan-Mitglieder schließlich in verschiedene Lokalitäten wie Restaurants, Pizzerien, Cafés und Eisdielen investiert und sich so ein weltweites Geldwäsche-Netzwerk aufgebaut haben, heißt es weiter.

Im Zuge der Überwachung durch Operation „Eureka“ konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Kriminelle gefasst werden, zuletzt etwa der Boss der italienischen Mafiaorganisation Cosa Nostra.

RND/al/dpa