﻿Es gibt weniger Äpfel – aber die Obstbauern sind trotzdem zufrieden

Der Apfel macht sich rar in diesem Jahr – zumindest vergleichsweise. Wer selbst Apfelbäume im Hausgarten hat, der wird den Unterschied bemerken – bogen sich die Äste 2022 unter der Last von Sternrinetten und Goldparmänen, so grüßen die roten und gelben Kugeln in den Zweigen einander heuer eher aus der Ferne. Was da hängt, reicht für ein paar Apfelkuchen, zweimal Mus zu Pfannkuchen und ein paar Gläser Gelee. Mehr ist nicht drin, oder besser: dran.

2022 wird ein Rückgang der Erntemenge um 17 Prozent vorausgesagt

Die deutschen Obstbaubetriebe werden laut einer Prognose des Statistischen Bundesamts (Destatis) auf der Gesamtanbaufläche von 33.000 Hektar im Jahr 2023 eine Apfelernte von 889.000 Tonnen einfahren. Im Vorjahr waren es 1.071.000 Tonnen gewesen. 182.000 Tonnen weniger Ertrag, das würde einen Rückgang der Erntemenge um 17 Prozent bedeuten. Seit August werden in Deutschland die Sommersorten geerntet, eigentliche Hauptzeit des Apfels ist der Herbst, bis Ende Oktober wird gepflückt.

„Für das Obstanbaugebiet der Niederelbe mit dem Zentrum Altes Land haben wir für dieses Jahr eine Ernte in Höhe von 299.000 Tonnen Äpfel geschätzt“, sagt Dr. Karsten Klopp, Leiter des Esteburg Obstbauzentrums Jork, des Kompetenzzentrums für den Obstanbau in Deutschland, wo gärtnerisches Versuchswesen und Gartenbauberatung für etwa 1400 Obstbaubetriebe in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt koordiniert werden.

Die Zahlen, die aufgrund der noch laufenden Erntearbeiten nur vorläufig seien, würden regional im Norden nur 13 Prozent weniger Erntemenge als im Vorjahr bedeuten, so Karsten Klopp. Im Alten Land startete die Ernte zur Monatswende August/September. Elstar und Holsteiner Cox seien im Kasten. „Aktuell und im Lauf des Oktobers folgen die Sorten Wellant, Jonagold, Kanzi, Junami, Fräulein und Braeburn.“ Der Geschmack der Früchte sei dabei „außerordentlich gut“, meint Klopp.

Zu natürlichen Schwankungen kamen Frost und – im Süden – Sonnenbrand

„Ganz normal“ sei die geringere Ausbeute in diesem Jahr, erklärt Obstbauer Henning Ramdohr. „Apfelbäume alternieren, das heißt, wenn sie in einem Jahr voll sind, hat man im darauf folgenden Jahr jedes Mal weniger.“ Zur natürlichen Schwankung sei in einigen Bereichen auch Frost während der Blüte gekommen, was den Ertrag reduziert. Anders im Süden, wo Frühsommerhitze den Bäumen nach dem nasskalten Blütewetter und Bestäubungsproblemen noch Sonnenbrand und Trockenstress bescherte. 2022 sei dagegen rein mengenmäßig ein großes Erntejahr gewesen, auch europaweit, „weil alles geklappt hat – von der Bestäubung bis zum Wetter“.

Zuversichtlich für 2023: Obstbauer Henning Ramdohr in einer Apfelsortieranlage. © Quelle: Matthias Halbig

Henning Ramdohr ist am Dienstag, als er den Anruf aus der Redaktion annimmt, gerade im Begriff, mit dem Trecker hinauszufahren zu seinen Baumreihen im Alten Land, dem größten geschlossenen Apfelanbaugebiet Deutschlands, um dort die nächste Fuhre der von seinem Team gepflückten Äpfel abzuholen und einzulagern. Auf 60 seiner 80 Hektar Land baut der zweifache Vater Obst an, 80 Prozent davon Äpfel in 25 Sorten. In neunter Generation bewirtschaftet Ramdohr, gelernter Gärtner und Diplom-Agraringenieur, den Traditionsbetrieb, den er 2004 von seinen Eltern übernahm. 2022 war die Erntemenge rekordverdächtig, für die Obstbauern jedoch ein Krisenjahr, 2023 fällt die Ernte schmaler aus, und Ramdohr ist – zufrieden.

Tonnenweise blieben 2022 Äpfel an den Bäumen im Alten Land hängen

Im Vorjahr hätten die riesigen Erntemengen die Einnahmen gedrückt, sagt er. Zusätzlich zu den üblichen heimischen und ausländischen Anbietern drängten damals zudem Konkurrenten auf den Markt, die ihre Ernte zuvor in Russland auf den Markt gebracht hatten. Den von der Obstbauversuchsanstalt in Jork damals ermittelten 60 Cent, die ein Erzeuger pro Kilo Äpfel erlösen musste, standen 20 bis 30 Cent entgegen, die man tatsächlich bekam. „Für jedes Kilo Äpfel muss ich das Portemonnaie aufmachen“, sagte Ramdohr damals.

Putins Angriffskrieg auf die Ukraine führte zudem zu rapide steigenden Strom-, Diesel- und Pflanzenschutzmittelkosten. Viele Erzeuger wussten nicht, ob die Kosten für die sauerstofffreie Einlagerung in riesigen Hallen sie ruinieren würden. Mancher resignierte angesichts der Unwägbarkeit. Tonnenweise blieben 2022 Früchte an den Bäumen im Alten Land hängen.

Es ist deutlich weniger Überseeware im Angebot, weil die Transporte teurer geworden sind. Henning Ramdohr, Obstbauer im Alten Land, über die Erntesituation 2023

„Die Situation ist in diesem Jahr ganz anders“, sagt Ramdohr. „Die Ernte von 2022 ist komplett verkauft, es gibt keine alten Bestände mehr“, sagt Ramdohr. „Auch die Mostereien sind leer gekauft – es sind keine Apfelsaftkonzentrat-Kontingente übrig. Und es ist auch deutlich weniger Überseeware im Angebot, weil die Transporte teurer geworden sind.“ Somit sei die Industrie in diesem Herbst aufnahmefähig.

Die Erlöse für Obst und Mostobst sind deutlich höher als im Vorjahr

Das spiegelten die Preise. Für Mostobst erhalten Apfelbauern aktuell zwischen 13 bis 15 Cent pro Kilo – im Vorjahr seien es nur 3 bis 4 Cent gewesen. Auch die ersten Apfelsorten wie Gala und Elstar sind schon in der Vermarktung. „Da erzielen wir Preise zwischen 70 und 80 Cent.“ Bleibt alles so, muss Ramdohr 2023 nicht mehr zuschießen. „Die Saison fängt erst an. Man muss die gesamte Ernte abwarten, wie viel tatsächlich eingeholt wurde, wie viel dann eingelagert ist, wie hoch der Preis dann tatsächlich ist“, relativiert er. „Aber im Moment sieht alles nach einer vernünftigen Saison aus.“

Die Stromkosten sind auch in diesem Jahr noch hoch. Ramdohr hat das Glück eines längerfristigen Vertrags und erzeugt via Fotovoltaik viel von seinem Strombedarf selbst. Aber mit den derzeitigen Preisen können Anbauer mit kurzfristigen Verträgen den Strom für die Lagerung bezahlen. „Dieses Jahr, so denke ich, wird alles gepflückt, was da ist.“

Die Preise für Äpfel werden in diesem Jahr steigen

Hat die Inflation einen Einfluss aufs Apfelgeschäft? Ramdohr lacht. „Im Vorjahr war es so, dass alles teurer geworden ist – bis auf Äpfel.“ Nun würde man wohl nachziehen. „Man muss sehen, ob dann weniger Äpfel gekauft werden. Das ist noch offen.“

Darüber, ob und wie viele Betriebsaufgaben es im Alten Land durch das vorige Krisenjahr gab, seien erst zum Ende der Ernte valide Aussagen zu treffen, schreibt Esteburg-Leiter Karsten Klopp auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Aus seinem Umfeld kennt Henning Ramdohr allerdings niemand, der nach dem Krisenjahr aufgegeben hat. „Das sind alles große Betriebe, die hören nicht von heute auf morgen auf.“ Dann muss er los, Zeit ist Geld.

Im Moment werden bei ihm Red Prince und Boskoop geerntet. Letzterer sei inzwischen ein Problemapfel, weil der saure König des Apfelkuchens von immer weniger Leuten nachgefragt würde. „Die Älteren, die ihn lieben, werden weniger, die Jüngeren können nichts mit ihm anfangen.“

Bevor er losfährt, hat Ramdohr noch einen Tipp, um den total mager bestückten Sternrinettenbäumen in Hausgärten auf die Sprünge zu helfen. „Im Profianbau nimmt man in einem Jahr mit riesengroßer Ernte kleine Äpfel im walnussgroßen Stadium aus dem Baum, das sorgt für einen gewissen Ausgleich.“ Die Leere in den Hausgärten stimme ihn allerdings nicht allzu betrübt. Sie ist ein weiterer Grund, weshalb 2023 ein gutes Apfeljahr für die Obstbauern wird.