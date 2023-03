Werden Mädchen wirklich häufiger kriminell? Das sagt die Polizeistatistik

Schlagzeilen und Meldungen vermitteln den Eindruck, dass Mädchen in letzter Zeit häufiger kriminell werden. Doch stimmt das? Ein gründlicher Blick verrät: Während die Kriminalität bei Mädchen bis 18 Jahren allgemein sinkt, landen sie in einigen Bereichen in den vergangenen 15 Jahren deutlich häufiger im Fokus der Ermittler.

Mehrere Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren stehen Ende Februar um eine Jugendliche herum. Sie demütigen sie. Sie schlagen sie. Die Jugendliche in der Mitte weint. Die anderen Mädchen filmen die Tat – das Video kursiert inzwischen im Netz. In Freudenberg wird Mitte März eine Zwölfjährige mit mehreren Messerstichen tot aufgefunden. Die dringend Tatverdächtigen: zwei gleichaltrige Mädchen. Sie sollen sich gekannt haben.

Schlagzeilen über Taten Minderjähriger erhalten insbesondere in den letzten Wochen, aber auch immer wieder große Aufmerksamkeit. Doch sind minderjährige Mädchen in letzter Zeit wirklich häufiger gewalttätiger geworden?

Den Eindruck vermittelt erst einmal eine Mitteilung des Innenministeriums, ebenfalls aus dem März. Auf Anfrage der AfD hat es für das vergangene Jahr 7299 Taten durch 6810 weibliche Tatverdächtige unter 14 Jahren aufgelistet. 2021 seien es etwa 2000 weniger verdächtige Mädchen gewesen. Das Strafrecht verfolgt erst Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren – Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren werden deshalb grundsätzlich nur als Tatverdächtige erfasst. Damit die Zahlen vergleichbar sind, hat die Polizei auch bei den 14 bis 18-Jährigen die Zahl der Tatverdächtigen herangezogen.

Doch von welchen Straftaten sprechen wir hier?

Mädchen werden nicht unbedingt häufiger kriminell

Wer diese Frage beantworten will, muss sich in die endlosen Zahlenreihen des Bundeskriminalamtes (BKA) stürzen. Eine einfach Antwort gibt es aber nicht. Erster Grund: Das BKA erfasst sogenannte Tatverdächtigenbelastungszahlen, getrennt nach Alter und Geschlecht. Hinter diesem Wortkonsrukt befindet sich folgende Rechnung: die Zahl der Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner in der jeweiligen Altersklasse. Ein Beispiel: Die Zahl der Fälle, in denen Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren gestohlen haben, wächst in einem bestimmten Zeitraum. Aber es leben in diesem Zeitraum proportional ebenso viel mehr Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren in Deutschland. Dann wird die umständlich benannte Tatverdächtigenbelastungsgzahl nicht steigen, auch wenn es faktisch mehr Fälle gibt.

Der zweite Grund: Eine Statistik erfasst nicht alles. So sind die Zahlen vor und nach 2009 nicht miteinander vergleichbar, da sich die Berechnung geändert hat. Außerdem landen naturgegeben nur die Fälle in der Polizeilichen Kriminalstatistik, die auch angezeigt wurden. Der Rest liegt im Dunkeln. Außerdem liegen die Fälle von 2022 noch nicht vor – die werden erst Ende März veröffentlicht.

Im Verhältnis weniger Tatverdächtige bei Gewaltverbrechen

Also nochmal zurück: Was sagen uns die Zahlen? Gerechnet an der Verteilung der Altersgruppen in der Gesamtbevölkerung gab es bei Mädchen unter 14 Jahren und weiblichen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren nicht mehr Tatverdächtige. Im Gegenteil: Die Zahlen sind seit 2009 im Verhältnis zur Bevölkerung gesunken – anders als es in der Mitteilung des Bundesinnenministeriums den Anschein hat. So gab es 2009 gerechnet auf 100.000 Einwohner etwa 1070 tatverdächtige Mädchen unter 14 Jahren – 2021 waren es nur noch 754. Bei Mädchen zwischen 14 und 18 verhält es sich ähnlich: 2009 waren es etwa 4180, 2021 waren es 2546.

Schauen wir uns mal die einzelnen Straftaten an. Die Kriminalstatistik umfasst jegliche Untergruppe möglicher Delikte. Von Fahrraddiebstahl bis Zuhälterei, von Amtsbestechung bis Mord. Und eines zeigt sie ganz deutlich: Es gibt im Verhältnis zur Bevölkerung weniger tatverdächtige Mädchen bei Gewaltverbrechen. Unter Gewaltkriminalität bezieht die Polizeiliche Kriminalstatistik unter anderem Mord, Totaschlag, gefährliche und schwere Körperverletzung, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung sowie Raubdelikte ein. 2009 waren es 73 tatverdächtige Mädchen unter 14 Jahren auf 100.000 Einwohner, 2021 waren es 53.

Zwölfjährige Luise von zwei Kindern erstochen Die zwölfjährige Luise ist erstochen worden. Das hat die Obduktion ergeben. Als Täterinnen wurden zwei strafunmündige Mädchen ermittelt. © Quelle: dpa

393 Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren waren 2009 bei 100.000 Einwohnern wegen Gewaltverbrechen tatverdächtig. 2021 waren es 203. In diese Zahl würde auch die Tat von Freudenberg einfließen. Auch in anderen Bereichen wie Diebstahl oder Betrug haben sich die Zahlen zwischen 2009 und 2021 in etwa halbiert.

Anstieg deutlich bei Sexualdelikten

Doch bei einem Punkt steigt die Kriminalität unter Mädchen und Frauen: bei Sexualdelikten. Diese werden in der Statistik als „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ aufgeführt, darunter fällt Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung und die Herstellung oder Verbreitung von Pornographie. Während 2009 nur drei Mädchen unter 14 Jahren bei 100.000 Einwohnern eines Sexualdelikts verdächtigt wurden, waren es 2021 schon 85. Bei den jungen Frauen zwischen 14 und 18 Jahren stieg diese Zahl von zwölf auf 150.

Eines wird deutlich: 2009 haben Mädchen und junge Frauen, die Pornografie erstellt und verbreitet haben, keine besondere Rolle in der Kriminalstatistik geführt. 2009 verdächtigte die Polizei bei 100.000 Einwohnern lediglich 1,1 Mädchen unter 14 Jahren und 6,7 Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren dieses Delikts. 2021 waren es bereits 78 Mädchen unter 14 und 140 Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren. Ebenso deutlich stiegen die Zahlen bei dem Besitz oder der Verschaffung von kinderpornografischem Material. 2009 sind keinerlei Mädchen in dieser Hinsicht straffällig geworden, 2021 waren es 68 Mädchen unter 14 Jahren und 104 weibliche Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, jeweils gerechnet auf 100.000 Einwohner.

Aber es wurden auch mehr Mädchen wegen sexuellen Missbrauchs verdächtigt. 2009 waren es 1,6 Mädchen unter 14 Jahren bei 100.000 Einwohnern, 2021 waren es 6,5. Bei weiblichen Teenagern zwischen 14 und 18 Jahren stieg die Zahl von 4,0 auf 7,7 im selben Zeitraum.

Rauschgiftkriminalität steigt ebenfalls

Auch in einem anderen Bereich steigt die Kriminalität: bei den Rauschgiften. Von 6,4 auf 20,4 bei den Mädchen unter 14 Jahren und von 145,6 auf 368,7 bei den weiblichen Teenagern zwischen 14 und 18 Jahren. Bei Drogen wie Kokain, Heroin oder LSD sanken die Zahlen kontinuierlich – anders als bei Cannabis. Hier steigen die Zahlen deutlich – vor allem bei den weiblichen Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. 2009 gab es in der Kategorie 99,9 Verdächtige auf 100.000 Einwohner, 2021 waren es bereits 250,2, auch sind die Zahlen beim Handel mit Cannabis gestiegen.

So sind Mädchen nicht unbedingt, gemessen an der Größe ihrer Bevölkerungsgruppe, nicht häufiger als früher straffällig geworden. Doch bei Sexual- und Drogendelikten sind sie häufiger in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Doch noch immer werden Jungen häufiger tatverdächtigt. 2009 stehen bei allen Straftaten 2569,8 weibliche Tatverdächtige zwischen 8 und 21 Jahren 6767 männlichen im selben Alter gegenüber. 2021 waren es 1696,3 weibliche Tatverdächtige bei allen Straftaten und 4478,5 männliche.