﻿Der letzte Sylt-Punker macht jetzt Politik

Westerland. Jeder auf Sylt, der Jörg Otto sieht, hat schnell eine Meinung über ihn. Mal runzeln die Inselbewohnerinnen und ‑bewohner die Stirn und rollen die Augen, mal bringen sie einen flapsigen Spruch, mal umarmen sie ihn, und manchmal schimpfen sie auch lautstark über den Mann. Aber immer ist es eine klare Haltung, Grautöne gibt es nicht. Genauso wenig wie in Ottos rot leuchtender Irokesenfrisur.

Jörg Otto ist Punker und neuerdings auch Politiker. Zur Inselbekanntheit wurde der 46‑Jährige schon im vergangenen Jahr: Er kam mit dem 9‑Euro-Ticket an und wuchs in die Sprecherrolle eines selbst ernannten Protestcamps hinein. Heute ist Otto einer von wenigen Punks, die auf der Nordseeinsel geblieben sind. Und der einzige, der für die Kommunalwahl am 14. Mai auf Sylt kandidiert. Er tritt für die Linke an, sein Ziel: in den Sylter Gemeinderat und in den Kreistag Nordfriesland einziehen.

Vom Punker mit 9-Euro-Ticket zum Lokalpolitiker auf Sylt? Punker machten sich im letzten Sommer auf Sylt breit. Jörg Otto war einer von ihnen. Er ist geblieben und will sich jetzt vor Ort politisch engagieren. © Quelle: Sebastian May/Sebastian May/RND

„Kriminelle“ Versäumnisse

Es ist einer der ersten Frühlingstage mit blauem Himmel und steifer Nordseebrise auf der Insel. Während Touristinnen und Touristen in den blau-weißen Strandkörben das Wetter genießen, hat Jörg Otto etwas anderes vor. „Schau mal“, sagt der Punker und deutet auf die Szenerie vor sich: Die Gebäude auf der rechten Seite sollen abgerissen werden. Die Straße dort vorne im Westerländer Stadtzentrum ist voller Schlaglöcher. Links eine große Brachfläche am Flughafen.

Wenn Politikerinnen und Politiker zeigen wollen, welche Probleme die Konkurrenz liegen lässt, führen sie gerne durch ihren Wahlkreis. Jörg Otto beherrscht dieses Wahlkampfgenre schon ganz gut. Selbstverständlich spricht er von „Outsourcing“ und „Kameralistik“. Und detailliert erzählt er Geschichten aus der Gegend – obwohl er erst knapp elf Monate in Westerland lebt. Jeder Stopp auf seiner Tour läuft ähnlich ab: Eine Zigarette anzünden, sich über Politik und Verwaltung echauffieren, auf dem Smartphone ein Spiel daddeln.

In schwarzen Samt-Leggins, grauem, abgewetztem Jackett in Übergröße und mit dicken silbernen Ringen an fast jedem Finger erklärt Otto seine neue Heimat. Seine Sylt-Diagnose: Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum „für die normalen Leute“, und abseits von Boutiquen und Villen ist vieles auf der Insel „hart kaputt“. Die Versäumnisse der vergangenen Jahre nennt er „kriminell“. Es sind die Themen, die seit Jahren bekannt sind, sich immer weiter zuspitzen und die durch die Punkproteste 2022 bundesweit Aufmerksamkeit erregt haben.

Die Gemeinde Sylt, zu der neben Westerland auch Keitum, Morsum, Rantum und Tinnum gehören, ist hoch verschuldet. Pro Kopf waren es zuletzt rund 8500 Euro – Platz vier in Deutschland. Deshalb hatte der Bürgermeister 2020 eine Haushaltssperre verhängt, die Gemeinde musste Investitionspläne stoppen. Ferienwohnungen und saisonal leer stehende Zweitwohnungen haben den Raum für Inselbewohner massiv zurückgedrängt. Dadurch ist die Zahl der Menschen, die dauerhaft auf der Insel wohnen, gesunken. So stark, dass vielen Unternehmen mittlerweile Arbeitskräfte fehlen.

Kampen war Feindesland

Jörg Ottos Inseltour führt auch in den Kampener Hobookenweg. Laut einer Studie des Immobilienmaklers Engel & Völkers zahlen die Anwohnerinnen und Anwohner hier für Eigentum Quadratmeterpreise bis zu 35.000 Euro. Es ist die teuerste Straße Deutschlands. Von außen sind Backsteinhäuser mit Reetdach zu sehen, aber wer darin wohnt, den nennt Otto „Schickimicki“. Um das zu unterstreichen, winkelt der Punker den Arm so an, als würde er eine Handtasche tragen. Kampen war für die protestierenden Punks im vergangenen Jahr Feindesland. Doch anstatt auf die Schönen und Reichen zu schauen, ist Ottos Wahlprogramm für den Hobookenweg pragmatisch: „Hier ist es so schön ruhig, das wäre doch ein schöner Ort für eine Seniorenresidenz.“ „Radikal nicht-radikal“ beschreibt Otto seinen Politikstil.

Das war nicht immer so. Als Kind wurde der heute 46-Jährige zur Adoption freigegeben, lebte in bürgerlichen Verhältnissen in Ahrensburg nahe Hamburg – und wurde dort zum Rebellen: Seine Schule war mit Asbest verseucht. Weil der Unterricht trotzdem weiterging, legte er mit ein paar anderen die Schule lahm. „Wir haben mit Sekundenkleber die Türschlösser zerstört. Das war mein Politauftakt“, erzählt Otto. In Hamburg wurde er später zum Punker. Als er in Kontakt mit Kreativen und sozialen Initiativen kam, wandelte sich sein Politikverständnis: „Ich bin der Meinung, dass alle viel liebevoller werden sollten, viel softer.“

Die CDU geht auf Abstand

Die CDU, Ottos politische Konkurrenz auf der Insel, bewertet sein Vorgehen alles andere als liebevoll. Gritje Stöver und Kay Abeling kandidieren beide für die Partei, die bei der vergangenen Kommunalwahl 38 Prozent der Stimmen erhalten hat. Die beiden Politiker wollen eigentlich nicht über Ottos Kandidatur sprechen: „Wir setzen im Wahlkampf nicht auf die Abwertung anderer Kandidaten, sondern auf die sachliche Auseinandersetzung“, sagt Stöver. Abeling hält sich nicht lange an die eigene Direktive: „Jörg Otto ist sich nicht zu schade, uns als bräsig zu bezeichnen. Wie er auf Facebook über Sylt fabuliert, geht an den Belangen der Insel völlig vorbei.“ Ottos Verhalten bewertet Abeling als übergriffig, er will sich erst mit dem Punker auseinandersetzen, wenn er ein Mandat gewonnen hat.

Als Politiker wollen Abeling und Stöver den Punker nicht bezeichnen. Die beiden werfen dem Neu-Sylter vor, mit der Kandidatur lediglich provozieren zu wollen. Das machen sie unter anderem an seiner Kandidatur als Einzelkandidat fest. „Warum hat er nicht Mitstreiter gesucht und eine Liste aufgestellt?“, fragt Stöver. Otto hingegen erzählt, er habe das versucht. Aber die Mitgliederzahl der Linken sei auf Sylt verschwindend gering. Auf alten Strukturen kann er nicht aufbauen: Bei der Gemeindewahl 2018 trat ebenfalls keine Linken-Liste an. Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt die Partei gerade einmal 2,1 Prozent der Stimmen in der Gemeinde Sylt.

Jörg Otto ist sich nicht zu schade, uns als bräsig zu bezeichnen. Kay Abeling, CDU-Ortsverband Gemeinde Sylt

Abschrecken lässt sich Jörg Otto dadurch nicht – er sieht Potenzial: „99 Prozent der Sylter sind wütend. Obwohl hier nicht viele Leute leben, gab es schon echt große Demos und viele Bürgerinitiativen.“ Diese Menschen will er erreichen. Dafür hat er sich Flyer und Plakate von seiner Partei besorgt. Auf dem Westerländer Wochenmarkt findet seine erste Werbeaktion statt. Eigentlich will Otto an diesem Tag früh hier sein, doch er hat verschlafen. Mit roter Linken-Weste und ein paar Flyern beginnt die Aktion somit erst um 10.30 Uhr. „Moin“, grüßt er die Passantinnen und Passanten. Einige grüßen zurück, doch kaum einer bleibt stehen. Dann kommt Hanne – mit diesem Namen stellt er sich vor. Ein älterer Mann mit weißem Vollbart und einer Gürtelschnalle mit Peace-Zeichen. „Ich wähl dich, du bist ein Guter!“ Er sei ein Sylter Original und überzeugter Kommunist. Dann erzählt Hanne wilde Geschichten von früher, was davon wahr und was Seemannsgarn ist, lässt sich kaum überprüfen.

Punker Jörg Otto will in den Sylter Gemeinderat einziehen. Er ist Einzelkämpfer: Eine Liste der Linken gibt es auf der Insel nicht. © Quelle: Sebastian Scheffel

Drei Leute sprechen an diesem Vormittag länger mit Otto, darunter ein weiteres selbst ernanntes „Sylter Original“. Ein paar Meter weiter hat der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) seinen Wahlstand aufgebaut. Dort bleiben deutlich mehr Menschen stehen. Der SSW sammelt all jene ein, die unzufrieden mit der CDU-Vorherrschaft sind. Diese Menschen müsste eigentlich Otto gewinnen.

Die vergangenen Monate zehren an ihm

Der Inselpunk gibt sich zwar kämpferisch, aber die vergangenen Monate zehren an ihm. Zum einen der politische Gegenwind, zum anderen seine private Situation. Otto lebt derzeit von Sozialleistungen, trotz mehrerer Bewerbungen hat er noch keinen Job gefunden. Aktuell bezeichnet er sich als „Künstler“, so steht es auch auf der Wahlliste. Am Rand von Westerland befindet sich sein Atelier, ein Gartenhaus. Darin liegen verstreut leere Bier- und Spraydosen. Ein paar Leinwände sind blau grundiert, daraus soll eine „amüsante Bilderserie“ entstehen. „Die meisten Bilder verschenke ich“, so Otto. Viel Geld zum Leben hat er nicht. Wenn er sich etwas gönnen will, bestellt der 46-Jährige bei Kebab Piraten: Dönerfleisch mit Sauce hollandaise und Käse überbacken.

Dieses ständige Rumhacken auf mir macht mich fertig. Ich kann nicht mehr, ich bin kurz vor einem Herzinfarkt. Jörg Otto, Linken-Kandidat für die Kommunalwahl

Es ist spät am Abend, der Hollandaise-Teller gerade verspeist, als Otto auf dem Rathausplatz eine Frau entdeckt. Maria Andresen trägt eine orangefarbene Jacke und hat ein paar Grünen-Wahlplakate in der Hand. Sie ist schon lange politisch auf der Insel aktiv. „Sag mal, stimmt es eigentlich, dass der Bauausschuss trotz Beherbergungskonzept neue Ferienwohnungen genehmigt hat?“, fragt Otto. „Und bekommen wir hier auf Sylt eigentlich Bundesmittel wegen der hohen Schulden?“ Maria Andresen versucht, seine Fragen zu beantworten, nicht immer versteht sie, worauf ihr Gegenüber hinauswill. Und seine Idee einer unterschiedlich hohen Erbschaftssteuer für gebürtige und zugezogene Sylterinnen und Sylter kommt bei ihr nicht gut an. Irgendwann unterbricht Andresen den Punker: „Nach 23 Uhr müssen wir doch nicht mehr über Politik diskutieren.“

Was, wenn die Punks zurückkehren?

Viele auf Sylt sprechen mit Otto, wenn auch mit freundlicher Distanz. So wie der Inhaber des Kampener Edel-Clubs Pony, der gerade mit dem Fahrrad vorbeifährt. Nicht mit ihm spricht dagegen ein Arbeitskreis, den die Sylter Politik einberufen hat, um darauf zu reagieren, wenn im Sommer die Punks zurückkommen. Otto würde sich gerne einbringen – auch aus Eigeninteresse: „Was mache ich, wenn die tatsächlich wieder anreisen? Die Politik wird mich auf jeden Fall verantwortlich dafür machen.“ Das wäre politisch heikel und zusätzlich auch finanziell. Der Kampf für das Protestcamp im vergangenen Sommer kostete ihn mehrere Hundert Euro.

Otto sitzt in einem Standkorb, die Sonne ist gerade im Meer untergegangen und hat den Himmel in Gelb- und Orangetöne gefärbt. So richtig glücklich macht ihn der Anblick an diesem Abend nicht. Seine Liebe zur Insel leidet unter dem politischen Druck. „Dieses ständige Rumhacken auf mir macht mich fertig. Ich kann nicht mehr, ich bin kurz vor einem Herzinfarkt.“ Otto, der nach eigenen Worten gerne zu allen Menschen „liebevoll“ und „soft“ wäre, wird in diesem Moment zum wilden Punker: „Diese scheiß CDU mit ihrem Abgefucke“, brüllt er in die Dämmerung. Ob er auch bei einer Wahlniederlage auf Sylt bleiben würde? Otto spricht es nicht klar aus, aber die Antwort ist trotzdem eindeutig: eher nicht. „Mich interessiert jetzt noch, wie viele Stimmen ich wirklich bekomme. Ich hatte hier meinen Auftritt.“