Extreme Hitze kehrt zurück: Samstag bis zu 37 Grad – heftige Gewitter drohen

Es wird nur eine kurze Verschnaufpause von der extremen Hitze bleiben: Am Wochenende werden erneut bis zu 37 Grad in Deutschland erwartet. Während es am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag etwas kühler war, steigen die Temperaturen ab Freitag wieder, wie die „Wetterkontor“-Meteorologin Britta Siebert-Sperl am Donnerstag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagt. „Es zieht heiße Luft aus Südwesteuropa zu uns“, erklärt die Expertin.

Für Freitag bedeutet das erst einmal noch nicht viel. Dennoch steigen die Temperaturen an der Küste auf 21 bis 24 Grad. Ansonsten wird es mancherorts bei 25 bis 31 Grad schon wieder heiß. Am wärmsten ist es am Rhein, in Mittel- und Oberfranken, in Berlin und Leipzig. Es scheint überall lange die Sonne. „Nur im Nordwesten und in den Mittelgebirgen kann es kleine Schönheitsfehler in Form von leichtem Regen geben“, sagt Siebert-Sperl.

Extreme Hitze und starke Gewitter am Samstag

Der Samstag hält dann Hitze und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr bereit. Es wird recht sicher „eine Wetterzweiteilung geben“, sagt Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Während in der Ost- und Südosthälfte bei viel Sonne Temperaturen bis zu 37 Grad möglich seien, könnten in der West- und Nordwesthälfte heftige Gewitter aufziehen.

Siebert-Sperl erklärt, dass es am Vormittag recht schnell heiß werde. In Ostdeutschland, im Rhein-Neckar-Raum, an der Donau und in Bayern sind dann schon früh 30 Grad möglich. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf an den Küsten auf 24 bis 33 Grad an der Ostsee, im Osten und Südosten des Landes auf 34 bis 37 Grad. Am heißesten wird es in Berlin, Leipzig, Erfurt, in der Lausitz und im Erzgebirge sowie in Bayern. Auch in der Mitte sind bis 35 Grad drin, im Südwesten werden 33 Grad erreicht. „Im Westen und Nordwesten wird es allerdings schwierig mit den 30 Grad“, meint die Meteorologin. Denn es zieht schon am Vormittag von Westen her starke Bewölkung auf.

Am Nachmittag ist schließlich nahezu die komplette West- und Nordhälfte Deutschlands von Wolken überzogen. Es drohen teils kräftige, unwetterartige Schauer und Gewitter mit Starkregen, starken bis stürmischen Böen sowie kleinerer bis mittlerer Hagel. Unwettergefahr besteht im Tagesverlauf auch in Südbayern, im Allgäu, in Oberbayern und in Schwaben. Dort sind Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde, Starkregen und größerer Hagel möglich. In der Mitte ist es wechselhaft.

Am Samstagabend ziehen die Schauer und Gewitter in Richtung Osten weiter und kommen dort in der Nacht an, allerdings etwas abgeschwächt. Bis dahin bleibt es in der Osthälfte weitgehend ruhig – und sehr warm. „Im Osten bleibt es bis in die Abendstunden heiß“, sagt Siebert-Sperl.

Wetterberuhigung am Sonntag erwartet

„Der Sonntag scheint sich dann wieder von einer ruhigeren Seite zu zeigen“, sagt DWD-Expertin Bertelmann. Laut der Vorhersagen bleibt es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken überwiegend trocken. Einzelne Schauer können noch an den Küsten, im Norden und an den Alpen auftreten. „Die Wetterlage stabilisiert sich wieder“, entwarnt Siebert-Sperl. Die Temperaturen sinken, bleiben aber sommerlich warm – an den Küsten zwischen 20 und 23 Grad, ansonsten zwischen 24 und 29 Grad. Am wärmsten wird es erneut im Osten, örtlich sind dort 30 Grad möglich.

Ähnlich startet dann auch die neue Woche. In den Küstenregionen bis 100 Kilometer ins Landesinnere und an den Alpen wird es wechselhafter. Ansonsten herrscht ein Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen zwischen 20 und 29 Grad. „Und so geht es auch bis zur Wochenmitte weiter“, erklärt Siebert-Sperl.

