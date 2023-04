Pünktlich zu Ostern: Temperaturen steigen an den Feiertagen bis 20 Grad

Die Menschen in Deutschland können sich auf teils sonnige Ostertage freuen, die aber immer wieder von Regenschauern unterbrochen werden können. „Es ist ein Mix aus allem über Ostern. Es wird sonnige und regnerische Abschnitte geben. Außerdem ist es weder ganz kalt noch ganz frühlingshaft“, erklärt der Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Doch zumindest steigen die Temperaturen am Feiertagswochenende peu à peu an und erreichen am Ostermontag ihren Höhepunkt. „Die Temperaturen gehen wie auf einer Rampe langsam nach oben“, veranschaulicht der Experte.

Vielerorts Regen am Karfreitag

Am Karfreitag ist es noch weiter frisch. Im Osten liegen die Maximalwerte zwischen acht und zehn Grad, im Westen zwischen zehn und 14 Grad. Der Tag beginnt verbreitet mit dichten Wolkenfeldern, die von Westen hereinziehen und Regen mitbringen. Im Laufe des Tages kommt auch von Polen ein Regengebiet mit dichten Wolken herein. Trocken bleibt es in einem Streifen von der Nordsee über Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen bis nach Ostbayern. „Dort ist es freundlicher und es kann auch mal die Sonne scheinen“, sagt Schmidt. Im Schwarzwald und in den Alpen oberhalb von über 1200 Metern ist Schneefall möglich.

Am Karsamstag werden vor allem im Osten und Südosten Regenschauer erwartet. Weiter im Nordwesten, Westen bis in den Südwesten ist es freundlicher und es bleibt weitgehend trocken. Insgesamt dominieren aber wieder die Wolken. In den Höhenlagen kann es schneien. Das Temperaturgefälle von Osten nach Westen setzt sich am Wochenende weiter fort. Allerdings steigen die Höchstwerte allmählich an. Im Osten werden zwischen neun und zwölf Grad erwartet, im Westen zwischen zwölf bis maximal 16 Grad entlang des Rheins.

Höhepunkt des Temperaturanstiegs am Ostermontag

Am Ostersonntag bessert sich das Wetter etwas. Im Osten und Südosten kann es weiter Schauer geben. Freundlicher und ein wenig sonniger ist es im Westen und Norden. „Die Sonne kann immer mal wieder durchschauen“, erklärt Schmidt. Die Temperaturen gehen wieder leicht nach oben – im Osten auf zwischen zehn und 13 Grad, im Westen zwischen 13 und 18 Grad.

Der Ostermontag beginnt überall trocken. Erst am Abend ziehen von Nordwesten her Regenwolken auf. „Der Ostermontag wird der wärmste und freundlichste Tag“, sagt der Meteorologe. Im Osten werden es zwischen zehn und 15 Grad, im Westen sind bis zwischen 14 bis 19 Grad möglich, örtlich kann sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Nach den Feiertagen erwartet Schmidt eine wechselhafte Woche. „Aber kein Wintereinbruch mehr“, betont er.

