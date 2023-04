Nach kühler Karwoche steigen die Temperaturen zum Osterwochenende

Die Menschen in Deutschland können sich auf teils sonnige Ostertage freuen, die aber immer wieder von Regenschauern unterbrochen werden können. „Es ist ein Mix aus allem über Ostern. Es wird sonnige und regnerische Abschnitte geben. Außerdem ist es weder ganz kalt, noch ganz frühlingshaft“, erklärt der Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Dienstagmittag.

Doch zumindest steigen die Temperaturen am Feiertagswochenende peu à peu an und erreichen am Ostermontag ihren Höhepunkt. „Die Temperaturen gehen wie auf einer Rampe langsam nach oben“, veranschaulicht der Experte.

Weiter kühle Karwoche

Im Laufe der Karwoche bleibt es zunächst aber weiter kühler. Am Mittwoch ist es vor allem in der Osthälfte stärker bewölkt. Zeitweise gibt es Schneeregen oder Regen und im Bergland auch Schnee. Länger freundlich bleibt es vom Ober- bis zum Niederrhein sowie in Richtung Nordsee. In Sachsen und Bayern werden nur 2 bis 7 Grad erreicht, am Niederrhein wird es mit bis zu 11 Grad etwas wärmer.

Am Donnerstag ist es vor allem über der Osthälfte stark bewölkt und von Ostbayern bis nach Sachsen werden Niederschläge erwartet. In den westlichen Landesteilen scheint länger die Sonne und es bleibt trocken. Vom Niederrhein bis zum Emsland sind bei Sonnenschein bis zu 13 Grad möglich, ansonsten bleibt es bei 3 bis 10 Grad kühler.

Zwei Tiefs sorgen am Karfreitag für Unsicherheiten beim Wetter

Am Karfreitag ist es noch weiter frisch. Im Osten liegen die Maximalwerte zwischen 6 und 10 Grad, im Westen zwischen 10 und 13 Grad. Die genaue Wetterlage ist noch unklar. „Sowohl von Westen als auch von Osten kommen Tiefdruckgebiete. Die Frage ist aktuell noch, welches weiter vorankommt“, erklärt Schmidt. Nach derzeitiger Einschätzung des Meteorologen wird es im Westen und Südwesten ab und zu regnen und bewölkt sein. Im Osten könnte erst im Laufe des Tages Niederschlag fallen. Nordöstlich der Elbe bleibt es aller Voraussicht nach trocken und teils sonnig.

Am Karsamstag werden vor allem im Osten und Südosten Regenschauer erwartet. Weiter im Nordwesten, Westen bis in den Südwesten sollte es relativ trocken bleiben. Das Temperaturgefälle von Osten nach Westen setzt sich am Wochenende weiter fort. Allerdings steigen die Höchstwerte allmählich. Im Osten werden zwischen 8 und 12 Grad erwartet, im Westen zwischen 12 bis maximal 16 Grad entlang des Rheins.

Höhepunkt des Temperaturanstiegs am Ostermontag

Am Ostersonntag wird das Wetter ähnlich. Im Osten und Südosten kann es weiter Schauer geben. Freundlicher und ein wenig sonniger ist es im Westen und Norden. Die Temperaturen gehen wieder leicht nach oben – im Osten auf zwischen 9 und 13 Grad, im Westen zwischen 13 und 17 Grad.

Am Ostermontag sind Schauer im Nordwesten möglich. Im Osten und Südosten bleibt es anders als an den vorherigen Tagen voraussichtlich trockener. „Der Ostermontag wird der wärmste und freundlichste Tag“, sagt Meteorologe Schmidt. Im Osten werden es zwischen 10 und 15 Grad, im Westen sind bis zwischen 14 bis 18 Grad möglich.

