Silvester im T-Shirt: Temperaturen steigen – und mancherorts droht Sturm

Wie schon zu Weihnachten steigen die Temperaturen zu Silvester noch einmal an. Mancherorts werden am 31. Dezember bis zu 20 Grad erreicht – auch die Nacht wird sehr mild. Die Partystimmung könnte allerdings von starken Winden gehemmt werden.

Nach dem Tauwetter an Weihnachten geht es weiterhin mit milden Temperaturen auf den Jahreswechsel zu. An Silvester werden es verbreitet um die 15 Grad, sagt der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Im Südwesten können die Temperaturen sogar auf bis zu 20 Grad steigen. „Den Silvesterabend kann man schon fast im T-Shirt feiern. Auch die Nacht wird sehr mild“, erklärt Schmidt.

Im Norden ist aber zumindest eine Regenjacke ratsam. Vor allem an den Küsten kann es in der Silvesternacht zu Niederschlägen kommen. In der Mitte wird es vielerorts bewölkt sein, aber trocken. Weiter südlich lockert der Himmel auf, Regen wird nicht erwartet. „Wo genau Regen einsetzen wird, ist noch unklar. An den Küsten und im Norddeutschen Tiefland könnte der Jahreswechsel aber nass werden“, sagt der Meteorologe.

Starker Wind in der Silvesternacht

Dort drohen auch stärkere Winde. In den nächsten Tagen ist mit zunehmenden Böen zu rechnen. Auch in der Silvesternacht wird es wohl windig sein. „Momentan herrscht aber noch keine Sturmgefahr im Flachland“, beruhigt Schmidt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Freitag, den 30. Dezember, im Bergland sowie im Westen und Nordwesten vor stürmischen Böen - an der Nordsee sogar vor Sturm- oder schweren Sturmböen. „Freitag wird wohl der windigste Tag“, sagt der Wetterkontor-Experte. In der Silvesternacht erwartet der DWD der aktuellen Vorhersage zufolge in der Nordhälfte teils böigen, im Bergland und in Küstennähe auch stürmischen Wind.

2023 kein Wintereinbruch in Sicht

An den Temperaturen ändert sich zum Start ins neue Jahr wenig. Am kühlsten wird es an Neujahr an den Küsten mit 10 Grad. „Je weiter man im Süden ist, desto milder ist es - bis zu 15 Grad“, sagt Schmidt. Und so ähnlich geht es auch weiter. Ein erneuter Winterbruch wie vor wenigen Wochen ist laut Schmidt derzeit nicht in Sicht.

