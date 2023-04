Frühlingshaftes Grillwetter zum Start in den Mai – vorher noch Bodenfrost möglich

Die Menschen in Deutschland können sich wegen des Feiertags am Montag auf ein verlängertes Wochenende freuen. Und auch das Wetter spielt mit. Doch bis es so weit ist, soll es noch mal ungemütlich werden – mit starken Regenfällen und sogar Bodenfrost.

Der April neigt sich dem Ende zu. Dabei trumpfte er kurz vor Monatsende noch mal mit mächtig Sonne und frühlingshaften Temperaturen auf. Am Sonntag folgte dann aber bereits in vielen Teilen Deutschlands die Ernüchterung mit Wolken und Regen. Nun stellt sich die große Frage: Welches Wetter hält der nahende Mai bereit?

Neben der guten Nachricht, dass der 1. Mai auf einem Montag liegt und damit für ein verlängertes Wochenende sorgt, legt Wetterkontor-Meteorologe Jürgen Schmidt noch einen obendrauf, denn: Es wird frühlingshaft mit Temperaturen um die 20 Grad, wie er am Montag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet. „Der Trend geht ganz klar nach oben“, sagt der Experte.

Bevor die Temperaturen steigen, wird es allerdings noch mal ungemütlich, mit dem Dienstag als kältestem Tag der Woche. Von Nordwesten zieht Kaltluft nach Deutschland. Die Höchstwerte liegen dann deutschlandweit nur noch zwischen acht Grad und 13 Grad. Im Osten und Süden können Schauer auftreten. Auch am Mittwoch bleibt es mit maximal 15 Grad am Oberrhein noch recht kühl, dafür aber insgesamt vermehrt trocken.

Gefährlich für Blumen: Meteorologe warnt vor Bodenfrost

Schmidt prognostiziert zudem für die Nächte von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag Bodenfrost in vielen Regionen Deutschlands. Die Temperaturen fallen nachts auf um den Gefrierpunkt. „Wer schon Blumen rausgestellt hat, sollte diese in den beiden Nächten noch einmal reinholen oder abdecken – besonders empfindliche Pflanzen. Das ist eine durchaus kritische Situation für manche Gewächse“, gab der Meteorologe zu bedenken.

Erst am Donnerstag wird es spürbar wärmer in der Bundesrepublik. Das weitgehend freundliche Wetter setzt sich fort und die Temperaturen legen weiter zu – zwischen zwölf Grad im Nordosten und 19 Grad in Südbaden werden erwartet.

Temperaturen steigen zum Wochenende – doch am Freitag noch starker Regen

Die 20-Grad-Marke wird voraussichtlich bereits am Freitag geknackt. Im Südwesten wird es am gesamten Feiertagswochenende Höchstwerte um 20 Grad geben, im Rest Deutschlands können ähnlich frühlingshafte Temperaturen erreicht werden. Schmidt warnt allerdings vor starken Niederschlägen am Freitag. „Dann zieht ein fettes Regengebiet über die Mitte und den Süden und bringt wahrscheinlich kräftigen Regen. Freundlicher bleibt es an den Küsten“, sagt er.

Nach aktueller Prognose wird es ab Samstag verbreitet freundlicher mit mehr Sonne und kaum noch Schauern, wenn dann nur vereinzelt. Auch für den Tanz in den Mai (Sonntag, 30. April) und den Feiertag am 1. Mai erwartet der Meteorologe schönes, angenehmes Wetter. Nur am Montagabend könnte im Westen schon wieder ein wenig Regen hereinziehen. „Es wird insgesamt ein schönes und frühlingshaftes verlängertes Wochenende“, betont der Experte.