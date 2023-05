Gewitter und Starkregen am Montag erwartet - lokale Überschwemmungen möglich

Zum Start der Woche wird es ungemütlich in Deutschland: Ab Montag drohen vielerorts starke Regenfälle und Gewitter, die zu lokalen Überschwemmungen führen können. „Das Überschwemmungsrisiko ist eher lokal, dennoch können punktuell große Regenmengen fallen“, sagte die Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Lokale Überflutungen am Montag nicht ausgeschlossen

Am Montagvormittag begannen die ersten Schauer und kräftigen Gewitter in der Westhälfte, vor allem in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Im Tagesverlauf nehmen die Niederschläge und die Gewittertätigkeit weiter zu und erreichen auch den Süden und Osten hauptsächlich über dem Bergland. Dort wird es zu Starkregen kommen. „Da sich die Niederschlagsgebiete langsam bewegen, kann lokal in kurzer Zeit sehr viel Regen fallen. Lokale Überflutungen sind nicht ausgeschlossen“, erklärte Krüger. Verbreitet können noch Temperaturen über oder um 25 Grad erreicht werden.

Neben dem Starkregen kann es am Montag auch zu Hagel oder Hagelansammlungen kommen. „Das ist kleinkörniger Hagel, aber dafür sehr viel“, sagte die DWD-Meteorologin. Im Norden sind am Montag Sturmböen möglich. Am Abend und in der Nacht ziehen die kräftigen Schauer und Gewitter weiter in die Mitte, den Osten und den Südosten Deutschlands. In der Nacht lässt das Gewitterrisiko nach.

Noch Gewitter und starke Regenfälle am Dienstag in der Osthälfte möglich

Bis zum Dienstagmorgen beruhigt sich das Wetter im Westen allmählich. Weitere schauerartige Regenfälle und vereinzelte Gewitter konzentrieren sich eher auf den Südosten, Osten und Nordosten - vom Bodensee, über die Alpen und das Erzgebirge bis hin zur Ostsee. Das größte Starkregen- und Gewitterrisiko herrscht laut der Expertin an den Alpen. „Aber alles ein bisschen weniger intensiv als am Montag“, so Krüger gegenüber dem RND. Im Rest des Landes bleibt es weitgehend trocken.

Die Temperaturen gehen am Dienstag deutlich zurück. Die Höchstwerte liegen in der Südosthälfte nur noch bei 19 bis 23 Grad Celsius und in der Nordwesthälfte bei 15 bis 18 Grad. An der Nordsee kann es bei Höchstwerten von um die 13 Grad zu starken bis stürmischen Böen kommen.

Wetter beruhigt sich im Wochenverlauf

Am Mittwoch ist in Alpennähe erneut mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Im Norden und Nordwesten werden einzelne Schauer erwartet. Von Südwesten bis nach Mitteldeutschland bleibt es bei geringer Bewölkung zunehmend freundlich. Die Maximalwerte liegen bei 15 bis 20 Grad, im Bergland und an der Nordsee bei 12 Grad.

Der Donnerstag wird heiter bis wolkig, lediglich in den Alpen ist teilweise weiter mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen klettern wieder auf 16 bis 22 Grad. Auch am Freitag soll es laut Krüger weitgehend freundlich werden.

