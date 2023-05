Extremer Regen, Sturm und Hagel: Schwere Gewitter sorgen für Überflutungen

Zum Start der Woche wurde es ungemütlich in Deutschland: Am Montag kam es vielerorts zu schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel. Folge waren überflutete Straßen und Grundstücke, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Ein Überblick.

Schlechtwetterfront zieht über Niedersachsen

Eine Unwetterfront mit Gewittern und Starkregen zog am Montagnachmittag vom Westen nach Osten über Niedersachsen und Bremen hinweg. Dabei trafen die Gewitter einzelne Orte – in anderen Gebieten blieb es überwiegend trocken. Starkregen wurde beispielsweise in der Stadt Zeven im Landkreis Rotenburg verzeichnet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erließ eine amtliche Unwetterwarnung für die Landkreise Verden, Nienburg und Heidekreis, die bis 20 Uhr gelten sollte. Dort drohten schwere Gewitter, heftiger Starkregen und Hagel. Für andere Landkreise galt nicht die höchste Warnstufe, dort wurde vor „markantem Wetter“ gewarnt. Eine Gewitterfront kam abends aus Nordrhein-Westfalen und zog südlich von Hannover durch.

Überflutete Straßen nach Starkregen im Saarland

Starkregen führte am Montagnachmittag im Saarland zu Einsätzen der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. In St. Ingbert seien in mehreren Bereichen Straßen überschwemmt und Kanaldeckel herausgedrückt worden, teilte die örtliche Polizei am Montag mit. „Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus“, sagte ein Sprecher. Bei einigen Häusern stehe Wasser im Keller. Auch zahlreiche Gärten waren überschwemmt.

NRW: Hohe Starkregengefahr durch langsam ziehende Gewitter

Auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen brachten sehr langsam ziehende Gewitter am Montag eine hohe Starkregengefahr mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärte am Nachmittag zeitweise für Teile des Sauerlandes die höchste Unwetterwarnstufe. Dabei geht es um extrem heftigen Starkregen. Es könnten örtlich 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter in nur einer Stunde fallen.

In NRW fielen teils große Mengen Hagel. © Quelle: IMAGO/Bernd März

Zwischenzeitlich bestand für das Sauerland die zweithöchste Unwetterwarnstufe von 25 bis 40 Litern Regen pro Quadratmeter und Stunde. Danach galt für ein Gebiet, dass unter anderem Arnsberg und Unna einschloss, die höchste Warnstufe. Im Laufe des Nachmittags ordnete der DWD auch ein Gebiet östlich von Bielefeld in die höchste Warnstufe wegen der Gefahr von extrem heftigen Starkregen ein. „Da schüttet es auch heftig“, sagte ein DWD-Meteorologe in Essen mit Verweis auf eine Radarauswertung des Gebiets östlich von Bielefeld. Dort habe ein Gewitter lange Zeit an einer Stelle gestanden.

In Schmallenberg im Sauerland fielen nach ersten DWD-Daten 45 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde. Die Feuerwehrleitstelle des Hochsauerlandkreises berichtete zunächst von einzelnen Einsätzen. Dabei ist es nach den ersten Informationen etwa um Wasser im Keller oder auch um Geröll auf der Straße gegangen.

Ein Feuerwehreinsatz nach einem Gewitter in Detmold. © Quelle: IMAGO/Bernd März

Die Kreisverwaltung Olpe warnte am Nachmittag die Einwohner und Einwohnerinnen. „Und wenn Ihr Euch in einem von Hochwasser bedrohten Bereich aufhaltet, schaltet – soweit möglich – alle elektrischen Geräte ab, begebt Euch nicht in Keller oder Tiefgaragen und fahrt nicht auf überfluteten Straßen“, erklärte sie auf Facebook mit Blick auf die Unwettergefahr. Bereits eine geringe Wasserhöhe könnte fatale Folgen haben. Der WDR berichtete darüber.

DWD warnt vor schweren Gewittern und Hagel in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg warnte der DWD am Nachmittag vor schweren Gewittern mit Starkregen, Böen und Hagel. Besonders betroffene Gebiete seien die Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg und Tübingen, teilte der DWD als amtliche Unwetterwarnung mit. Blitzschläge seien lebensgefährlich, berichteten die Meteorologen und Meteorologinnen. Bäume könnten entwurzelt und Hausdächer beschädigt werden. Zudem könnten Bäche und Flüsse örtlich über die Ufer treten. Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, vorsichtig zu sein und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten.

In der Nacht zu Dienstag und auch am Dienstag seien vor allem im Süden und Südosten des Landes noch Gewitter möglich.

Die Gewitteraussichten für Montag

Am Montagvormittag begannen die ersten Schauer und kräftigen Gewitter in der Westhälfte, vor allem in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Im Tagesverlauf nahmen die Niederschläge und die Gewittertätigkeit weiter zu und erreichten auch den Süden und Osten hauptsächlich über dem Bergland. „Da sich die Niederschlagsgebiete langsam bewegen, kann lokal in kurzer Zeit sehr viel Regen fallen. Lokale Überflutungen sind nicht ausgeschlossen“, erklärte Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Verbreitet können noch Temperaturen über oder um 25 Grad erreicht werden.

Neben dem Starkregen kann es am Montag auch zu Hagel oder Hagelansammlungen kommen. „Das ist kleinkörniger Hagel, aber dafür sehr viel“, sagte die DWD-Meteorologin. Im Norden sind am Montag Sturmböen möglich. Am Abend und in der Nacht ziehen die kräftigen Schauer und Gewitter weiter in die Mitte, den Osten und den Südosten Deutschlands. In der Nacht lässt das Gewitterrisiko nach.

Noch Gewitter und starke Regenfälle am Dienstag in der Osthälfte möglich

Bis zum Dienstagmorgen beruhigt sich das Wetter im Westen allmählich. Weitere schauerartige Regenfälle und vereinzelte Gewitter konzentrieren sich eher auf den Südosten, Osten und Nordosten – vom Bodensee, über die Alpen und das Erzgebirge bis hin zur Ostsee. Das größte Starkregen- und Gewitterrisiko herrscht laut der Expertin an den Alpen. „Aber alles ein bisschen weniger intensiv als am Montag“, so Krüger gegenüber dem RND. Im Rest des Landes bleibt es weitgehend trocken.

Die Temperaturen gehen am Dienstag deutlich zurück. Die Höchstwerte liegen in der Südosthälfte nur noch bei 19 bis 23 Grad Celsius und in der Nordwesthälfte bei 15 bis 18 Grad. An der Nordsee kann es bei Höchstwerten von um die 13 Grad zu starken bis stürmischen Böen kommen.

Wetter beruhigt sich im Wochenverlauf

Am Mittwoch ist in Alpennähe erneut mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Im Norden und Nordwesten werden einzelne Schauer erwartet. Von Südwesten bis nach Mitteldeutschland bleibt es bei geringer Bewölkung zunehmend freundlich. Die Maximalwerte liegen bei 15 bis 20 Grad, im Bergland und an der Nordsee bei 12 Grad.

Der Donnerstag wird heiter bis wolkig, lediglich in den Alpen ist teilweise weiter mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen klettern wieder auf 16 bis 22 Grad. Auch am Freitag soll es laut Krüger weitgehend freundlich werden.

Mit Agenturmaterial.