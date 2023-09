Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Dienstag, 19.9.2023

Am Dienstag ist es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken vor allem über der Landesmitte größtenteils trocken. Im Süden sind anfangs die Wolken oft dichter und es fallen hier und da Schauer, die am Nachmittag meist abklingen. Gewitter entladen sich kaum. Im Nordwesten bleibt es wechselhaft. Im Tagesverlauf bringen graue Wolkenfelder dem Nordwesten und Schleswig-Holstein immer mehr Regen. 18 bis 24 Grad werden erreicht. Der Wind weht mäßig bis frisch, nach Norden hin auch stark, an der Nordsee stürmisch aus West bis Südwest. Es gibt verbreitet starke Böen, an der Nordsee Sturmböen.

In der Nacht zum Mittwoch fällt in der Nordhälfte bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweise Regen. Sonst zeigt sich der Himmel meist nur gering bewölkt, und es bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 7 Grad zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Mittwoch, 20.9.2023

Am Mittwoch ziehen über die Nordwesthälfte viele Wolken, aber nur wenige Regenschauer gehen stellenweise nieder. Sonst zeigt sich neben lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt meist trocken. Im Voralpenland lösen sich am Morgen noch örtlich Nebelfelder auf. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 20 und 26 Grad. Im Westen und Nordwesten weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker, an der Küste auch stürmischer Wind aus Südwest. Sonst weht der Wind nur schwach bis mäßig und dreht von Süd, zum Teil Südost.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag halten sich im äußersten Nordwesten und Westen dichtere Wolken. Im Süden bilden sich gebietsweise dicke Nebelfelder. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 9 Grad zurück.

Wetter am Donnerstag, 21.9.2023

Der Donnerstag beginnt im Nordosten sonnig, sonst wechseln sich in der Osthälfte Sonne und Wolken ab. Bis zum Abend werden auch hier die Wolken zahlreicher und dichter, aber es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken. Dagegen überwiegen in der Westhälfte, später auch über der Mitte graue Wolkenfelder. Sie bringen Regen oder Sprühregen, aber kaum Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 29 Grad. Der Wind weht mäßig, im Westen und Nordwesten auch frisch, in Böen stark aus Süd bis Südost. Auf den Bergen und an der Nordsee treten stürmische Böen auf.

Wetter am Freitag, 22.9.2023

Am Freitag geht es fast überall wechselnd bis stark bewölkt und wechselhaft weiter. Im Tagesverlauf gehen immer mal wieder und zum Teil auch kräftige Regenschauer nieder. Im Nordwesten und äußersten Norden entladen sich auch Gewitter. Mit Höchsttemperaturen zwischen 13 bis 21 Grad bleibt es kühler als zuvor. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in der Westhälfte zum Teil wie an der Nordsee auch frischer Wind aus Südwest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor