Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Dienstag, 26.9.2023

Am Dienstag lösen sich in den Morgenstunden einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder vor allem im Voralpenland nur langsam auf. Sonst scheint häufig bei geringer Wolkenzahl intensiv die Sonne. Lediglich im Nordwesten ziehen dichtere Wolken vorüber, und es bleibt vorwiegend trocken. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf recht warme 19 bis 26 Grad. Es weht ein schwacher, an der Nord- und Ostsee mäßiger Wind aus südlichen bis östlichen Richtungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdecken immer mal lockere Wolken Mond und Sterne. Feuchte und zum Teil dickere Nebel- oder Hochnebelfelder bilden sich vor allem zwischen dem Havelland, dem Mittelgebirgsraum und Süden. Autofahren sollten örtlich mit geringen Sichtweiten rechnen. Die Temperaturen gehen zwischen Helgoland und im Kleinwalsertal auf 16 bis 4 Grad zurück.

Wetter am Mittwoch, 27.9.2023

Am Mittwoch lichten sich einige Nebel- oder Hochnebelfelder bis zum Vormittag nur zögerlich. Häufig wechseln sich Sonnenschein und Schönwetterwolken ab, die im Nordwesten eher dichter sind. Die meisten Sonnenstunden kommen im Süden zusammen. Die Temperaturen steigen zwischen Sylt, dem Breisgau und der Lausitz auf sehr warme 20 bis 27 Grad. Es weht ein oftmals nur schwacher, an der See mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

Wetter am Donnerstag, 28.9.2023

Am Donnerstag ziehen im Norden und Westen immer mal Wolken vor die Sonne, und es bleibt trocken. Im Osten und Süden scheint die Sonne nach zum Teil zäher Nebelauflösung oft noch längere Zeit. Mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 28 Grad zwischen Sylt, der Lausitz und dem Breisgau bleibt es für die Jahreszeit sehr warm. Es weht ein oft nur schwacher, im Nordwesten und Norden mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus Süd bis Südwest.





Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor