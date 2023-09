Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Donnerstag, 21.9.2023

Der Donnerstag beginnt im Nordosten sonnig. Sonst wechseln sich nach einzelnen Nebel- oder Hochnebelfeldern im Osten und Südosten Sonne und Wolken ab. Hier bleibt es meist trocken. In der Westhälfte, später auch zum Teil über der Mitte fällt zeitweise Regen oder Sprühregen. Örtlich können sich auch Gewitter entladen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 23 bis 29 Grad. Der Wind weht mäßig, im Westen und Nordwesten frisch, in Böen stark aus Süd bis Südost. Auf den Bergen und an der Nordsee treten stürmische Böen auf.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es fast überall wolkenverhangen und regnerisch. Gewitter sorgen lediglich an der Nordsee für Unruhe. Nur in der Lausitz und im äußersten Südosten Bayerns kann es bei 17 bis 10 Grad trocken bleiben.

Wetter am Freitag, 22.9.2023

Am Freitag fallen aus den grauen Wolkenfeldern im Osten und Süden zunächst viele Regengüsse. An der Oder entladen sich örtlich auch Gewitter. Sonst ist es im Tagesverlauf heiter bis wechselnd oder stark bewölkt und gebietsweise folgen noch weitere Schauer und örtlich auch Gewitter. Mit Höchsttemperaturen zwischen 13 bis 21 Grad bleibt es spürbar kühler als zuvor. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in der Westhälfte zum Teil wie an der Nordsee auch frischer Wind aus Südwest.

Wetter am Samstag, 23.9.2023

Am Samstag beginnt das Wochenende am Erzgebirge und im Süden oft neblig-trüb, stark bewölkt oder bedeckt und gebietsweise fällt dabei auch noch zeitweise Regen oder Sprühregen. Im Tagesverlauf ziehen an der Nordsee und im Nordwesten viele Wolken vorüber, und es geht mit Schauern und Gewittern wechselhaft weiter. Zwischen dem Saarland und dem Nordosten scheint dagegen häufiger die Sonne. Der Sonntag gestaltet sich größtenteils freundlich und trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 14 bis 21 Grad bleibt es herbstlich kühl. Es weht ein im Süden oft nur schwacher, sonst mäßiger bis frischer, an der Nordsee starker Wind aus westlichen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor