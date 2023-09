Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Freitag, 15.9.2023

Am Freitag setzt sich nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder von früh bis spät fast überall Sonnenschein durch. Nur vereinzelt wird die Sonne zum Teil von dichteren Wolken verdeckt. Direkt an den Alpen kann es aus manchen Quellwolken hier und da noch ein paar Schauer, selten Gewitter geben. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen im äußersten Norden und auf den Höhen 18 bis 23, sonst 24 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus im Süden östlichen, sonst südöstlichen Richtungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es weitgehend trocken, nur selten bildet sich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen Helgoland und dem Bayerischen Wald zwischen 17 und 7 Grad.

Wetter am Samstag, 16.9.2023

Am Samstag beginnt das Wochenende über dem Norddeutschen Flachland, im Osten und Südosten nach lokalem Frühnebel mit nahezu ungestörtem Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Sonst wechseln sich im Tagesverlauf Sonnenschein und und Wolken ab. Im äußersten Südwesten und an den Alpen lösen sich einige Hochnebelfelder nur langsam auf, und es halten sich dichtere Wolken. Hier können sich nachmittags und abends örtlich Schauer oder Gewitter bilden. Die Temperaturen steigen auf den Höhen und an der See auf 19 bis 23, sonst auf 24 bis 29 Grad. Es weht ein schwacher, zum Teil mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigen sich im Osten die meisten Sterne, sonst überwiegen Wolken. Im äußersten Südwesten fällt vereinzelt Regen. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 9 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 17.9.2023

Am Sonntag zeigt sich die Sonne nach Auflösung einiger Frühnebelfelder bei eher geringer Wolkenzahl im Norden, Osten und Südosten am längsten. In den übrigen Regionen ist es zum Teil wechselnd bewölkt. Es bleibt bei geringer Schauer- oder Gewitterwahrscheinlichkeit vorwiegend trocken. Am Nachmittag erreichen die Höchsttemperaturen in Küstennähe und auf den Höhen 20 bis 25, sonst 24 bis 30 Grad. Dabei wird es im Südwesten am heißesten. Es weht ein oft nur schwacher, zum Teil mäßiger, an der Nordseee auch frischer Wind aus nordöstlichen bis südöstlichen Richtungen.

Wetter am Montag, 18.9.2023

Am Montag beginnt die neue Woche in den meisten Gebieten noch mit etwas Sonnenschein wechselnd bewölkt und trocken. Im Tagesverlauf aber setzen von der Westhälfte über die Mitte immer mehr Regengüsse und Gewitter auf dem Weg in den Osten und Südosten ein. Dabei kann es örtlich zu Starkregen, Hagelschauern und starken bis stürmischen Böen kommen. Sonst weht ein schwacher bis mäßiger, an der Küste frischer Wind aus Südost bis Südwest. Mit 21 bis 30 Grad wird es noch einmal sehr warm.

