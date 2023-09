Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Freitag, 22.9.2023

Am Freitag fällt anfangs im Osten und Südwesten aus grauen Wolken häufig Regen. In der Lausitz, im Erzgebirge und im Südosten bleibt es grau und regnerisch. Sonst zeigt sich zwischen den Wolken häufig die Sonne. An der Nordsee sowie im Westen entwickeln sich im Tagesverlauf einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Sonst bleibt es trocken. Mit Höchstwerten zwischen 13 und 22 Grad ist es spürbar kühler als zuvor. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Westen und Nordwesten zum Teil frischer Südwestwind mit starken Böen. An der Nordsee und im Bergland treten auch stürmische Böen auf.

In der Nacht zum Samstag fällt im Südosten noch gebietsweise Regen. An der Nordsee kommt es zu weiteren Schauern, örtlich entwickeln sich auch Gewitter. Sonst lassen die Schauer nach. Die Luft kühlt sich auf Tiefstwerte zwischen 12 und 5 Grad ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Samstag, 23.9.2023

Am Samstag halten sich an den Alpen und äußersten Südosten oft noch dichte Wolken. Regen und Sprühregen lassen allmählich nach. Gleichzeitig gehen im Tagesverlauf bei stark wechselnder Bewölkung im Nordwesten und Norden, später auch an der Ostseeküste Schauer, vereinzelt auch Gewitter nieder. Von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bis in den Osten scheint dagegen häufiger die Sonne, und es bleibt größtenteils trocken. Mit Höchsttemperaturen zwischen 14 und 21 Grad bleibt es herbstlich kühl. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Südwest. Im Westen und Nordwesten gibt es frische bis starke Böen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt es bei wechselnder Wolkenzahl weitgehend trocken. Allenfalls an der See und in den Alpen treten örtlich noch Schauer auf. Die Luft kühlt sich auf 11 bis 5 Grad ab. Auf den Nordseeinseln bleibt es etwas wärmer.

Wetter am Sonntag, 24.9.2023

Am Sonntag setzt sich größtenteils ruhiges, freundliches und trockenes Wetter durch. Allerdings lösen sich über den Mittelgebirgen und im Süden erst noch einige Frühnebelfelder auf. Danach wechseln sich fast überall Sonne und Wolken ab. Nur direkt an den Alpen können sich anfangs noch dichtere Wolken zeigen, aber auch hier bleibt es trocken. Bis zum Abend kann es bis auf den äußersten Nordwesten häufig heiter bis sonnig werden. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 22 Grad. Dazu weht ein schwacher, im Nordwesten mäßiger Wind aus Südwest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor