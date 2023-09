Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Freitag, 29.9.2023

Am Freitag bleibt es im Osten und Süden nach Auflösung von örtlichem Nebel bei lockerer Bewölkung freundlich mit viel Sonnenschein. Im Norden und Westen zeigt sich der Himmel zeitweise stärker bewölkt, und hier und da kann im Tagesverlauf auch etwas Regen fallen. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden auf 19 bis 28 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind. Im Nordwesten und im Bergland treten starke Böen auf.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bleibt es in der Westhälfte wechselnd wolkig aber trocken. Im Osten und Südosten gehen einige zum Teil kräftige Regengüsse, mitunter örtlich Gewitter nieder. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wetter am Samstag, 30.9.2023

Am Samstag fällt anfangs vor allem noch am Erzgebirge und an den Alpen aus grauen Wolken etwas Regen oder Sprühregen. Sonst bleibt es tagsüber weitgehend trocken. Mal kommt dabei die Sonne längere Zeit zum Vorschein, mal ziehen dichte Wolkenfelder vorber. Die Höchsttemperaturen liegen am Nachmittag zwischen 18 und 24 Grad. Es weht ein schwacher, im Norden zum Teil auch mäßiger Wind aus westlicher bis südwestlicher Richtung.

Wetter am Sonntag, 1.10.2023

Am Sonntag fällt aus der graue Wolkendecke in Schleswig-Holstein und vereinzelt an deN Küsten etwas Regen oder Sprühregen. Sonst bleibt es weitgehend trocken und heiter bis wechselnd bewölkt. Allerdings lösen sich vom Havelland Bis zum Spreewald und vor Allen im Süden anfangs noch zum Teil ZÄHe Nebelfelder auf. Die Temperaturen steigen auf den Höhen und an der Küste auf 16 bis 19, sonst auf 20 bis 24, im Südwesten bis 27 Grad. Es weht ein im Norden und Osten mäßiger, an der Küste auch mal frischer, sonst schwacher Wind aus West bis Nordwest.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor