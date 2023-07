Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Freitag, 7.7.2023

Am Freitag erwartet uns reichlich Sonnenschein, nur im Norden und Nordosten sowie vor allem über dem Bergland bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Abends ziehen im Südwesten Wolkenfelder heran. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer oder Gewitter bleibt gering. An der Küste werden 21 bis 25 Grad, sonst 25 bis 30 Grad erreicht, im Südwesten steigen die Temperaturen bis 32 Grad. Dazu weht meist nur ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag ziehen über den Südwesten, Süden und die Mitte einige Wolkenfelder, im Südwesten können auch Schauer dabei sein. Sonst zeigt sich der Himmel meist nur gering bewölkt oder klar. Die Luft kühlt sich auf Tiefstwerte von 17 bis 8 Grad ab.

Wetter am Samstag, 8.7.2023

Auch am Samstag erwartet uns freundliches und überwiegend trockenes Wetter mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf zeigen sich gebietsweise einige Quellwolken, aber nur im Südwesten und Westen kann es über dem Bergland zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 35 Grad. Der Wind weht schwach, im Norden zum Teil mäßig und kommt meist aus Ost bis Südost.

In der Nacht zum Sonntag ist es über der Südwesthälfte noch gebietsweise wolkig, sonst häufig klar oder nur gering bewölkt. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen auf 19 bis 11 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 9.7.2023

Am Sonntag scheint häufig die Sonne, im Westen wird es im Tagesverlauf wolkiger, und es entwickeln sich einige zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Örtlich besteht die Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen. Mit Temperaturen von 30 bis 37 Grad wird es verbreitet sehr heiß. Lediglich an der See ist es mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad etwas angenehmer. Abseits der Gewitter weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

