Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Mittwoch, 12.7.2023

Am Mittwoch gehen bei einem Mix aus Sonnenschein und mal mehr, mal weniger Wolken gebietsweise noch Regengüsse, zum Teil auch kräftige Gewitter nieder. Im Laufe des Tages wird es aber vor allem in der Mitte und im Norden häufig freundlicher und trockener. Im Süden werden die Schauer und Gewitter dagegen zahlreicher. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 21 und 31 Grad. Es weht ein mäßiger, teilweise auch frischer Wind aus Südwest bis Nordwest. Dabei gibt es starke, an der Küste und im Bergland auch stürmische Böen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es im Süden teilweise noch kräftige Schauer und Gewitter. Auch an der Nordsee ziehen später Regengüsse mit Blitz und Donner auf. Sonst bleibt es überwiegend trocken. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 11 Grad ab.

Wetter am Donnerstag, 13.7.2023

Am Donnerstag setzt sich im Norden das unbeständige Sommerwetter mit Schauern und Gewittern fort. Auch im Süden beginnt der Tag mit Regengüssen und Gewittern. Dort wird es im Tagesverlauf aber freundlicher und trockener. In der Mitte scheint zeitweise die Sonne, und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen 19 bis 29 Grad. Der Wind weht im Süden schwach, sonst mäßig bis frisch und mit starken Böen aus westlichen Richtungen.

Wetter am Freitag, 14.7.2023

Der Freitag beginnt abgesehen von einzelnen Schauern an der Küste und am Alpenrand freundlich und trocken. Im Tagesverlauf werden die Wolken häufig zahlreicher, und im Westen kann hier und da etwas Regen fallen. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 22 und 31 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig und kommt aus verschiedenen Richtungen.

Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor