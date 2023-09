Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Mittwoch, 27.9.2023

Am Mittwoch lichten sich einige Nebel- oder Hochnebelfelder bis zum Vormittag nur zögerlich. Häufig wechseln sich Sonnenschein und Schönwetterwolken ab, die im Nordwesten eher dichter sind. Die meisten Sonnenstunden kommen im Süden zusammen. Die Temperaturen steigen zwischen Sylt, dem Breisgau und der Lausitz auf überdurchschnittlich warme 19 bis 27 Grad. Es weht ein oftmals nur schwacher, an der See mäßiger Wind aus südöstlicher bis südlicher Richtung.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zeigt sich der Himmel in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, es bleibt aber meist trocken. Nach Südosten zu funkeln häufig die Sonne, und nur wenige Wolken ziehen vorüber. Örtlich bildet sich Nebel. Die Luft kühlt sich bis zum Morgen auf 14 bis 5 Grad ab.

Wetter am Donnerstag, 28.9.2023

Am Donnerstag ziehen im Norden und Westen immer mal Wolken vor die Sonne, und es bleibt trocken. Im Osten und Süden scheint die Sonne nach zum Teil zäher Nebelauflösung oft noch längere Zeit. Mit Höchsttemperaturen zwischen 19 Grad an den Küsten und 28 Grad am Rhein bleibt es für die Jahreszeit sehr warm. Es weht ein oft nur schwacher, im Nordwesten und Norden mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus Süd bis Südwest. Dort treten starke bis stürmische Böen auf.

Wetter am Freitag, 29.9.2023

Am Freitag bleibt es im Osten und Süden nach Auflösung von örtlichem Nebel bei lockerer Bewölkung freundlich mit viel Sonnenschein. Im Norden und Westen zeigt sich der Himmel zeitweise stärker bewölkt, und hier und da kann im Tagesverlauf auch etwas Regen fallen. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden auf 19 bis 27 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind. Im Nordwesten und im Bergland treten starke Böen auf.





Mehr Vorhersagen sowie Karten und Unwetterwarnungen finden Sie auf Wetterkontor.de.

RND/Wetterkontor