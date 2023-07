Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Montag, 17.7.2023

Am Montag gibt es im Norden und Nordwesten bei wechselnder bis starker Bewölkung gebietsweise Schauer, örtlich Gewitter. Auch im Südosten kommt es zu kräftigen Schauern oder Gewittern. Sonst zeigt sich zwischen den Wolken auch mal längere Zeit die Sonne, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 31 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, zum Teil wie auch an der See zeitweise frischer Wind aus Südwest bis Nordwest.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gibt es allenfalls an der Küste und südlich der Donau noch ab und zu Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Sonst ist es oft sternenklar oder gering bis wechselnd bewölkt und trocken. Die Luft kühlt sich auf 18 bis 7 Grad ab.

Wetter am Dienstag, 18.7.2023

Am Dienstag ist es im Norden wechselnd, teilweise auch stark bewölkt, und vereinzelt gibt es Regenschauer. Sonst scheint häufig die Sonne, im äußersten Südwesten und Süden bringen dichte Wolken im Tagesverlauf aber einige Schauer, vereinzelt entwickeln sich auch zum Teil kräftige Gewitter. Die Temperaturen erreichen an der Küste und auf den Höhen 19 bis 23 Grad, sonst wird es mit 24 bis 31 Grad wärmer. Im Norden und Osten weht ein mäßiger Westwind, sonst schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch fällt es an den Küsten und im Nordwesten aus den grauen Wolken gebietsweise etwas Regen. Im äußersten Südosten und Süden kommt es zu Schauern, örtlich auch Gewittern. Sonst ist es wechselnd bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 11 Grad.

Wetter am Mittwoch, 19.7.2023

Am Mittwoch ziehen über den Norden und Nordwesten viele Wolken, und im Tagesverlauf gehen einige Schauer nieder. Einzelne Gewitter sind ebenfalls möglich. Südlich der Donau entwickeln sich örtlich zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Sonst ist es teils heiter, teils wolkig und meist trocken. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 19 und 29 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Dabei treten frische bis starke Böen auf.

Wetter am Donnerstag, 20.7.2023

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, und meist bleibt es trocken. Lediglich im Norden und Nordosten sowie am Alpenrand gibt es örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 27 Grad, im Norden werden nur 18 bis 23 Grad erreicht. Dazu weht ein mäßiger, in Böen frischer bis starker Wind aus West bis Nordwest.

RND/Wetterkontor