Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Montag, 25.9.2023

Der Montag beginnt mit einzelnen, zum Teil dickeren Nebel- oder Hochnebelfeldern. Danach ist es zunächst größtenteils sehr sonnig oder heiter. Von der Nordsee bis zum Niederrhein und zur Saar wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, später werden die Wolken auch im Nordosten etwas zahlreicher. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Luft erwärmt sich bis zum Nachmittag auf 17 bis 25 Grad. Es weht ein im Süden schwacher, zum Teil mäßiger im Norden schwacher bis mäßiger, an der Nordsee anfangs frischer Wind aus im Süden östlichen, sonst südlichen Richtungen.

In der klaren oder gering bis wechselnd bewölkten Nacht von Montag bis Dienstag bleibt es weitgehend trocken. Nur gebietsweise bilden sich feuchte Nebel- oder Hochnebelfelder. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 2 Grad. Nur an der Nordsee bleibt es milder.

Wetter am Dienstag, 26.9.2023

Am Dienstag geht es mit dem ruhigen, freundlichen und trockenen Wetter weiter. Einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich auf, dann scheint vor allem über den Mittelgebirgen und Süden häufig bei geringer Wolkenzahl die Sonne. Im Norden wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 19 bis 26 Grad. Es weht ein schwacher, im Nordwesten und an der See mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdecken immer mal lockere Wolken Mond und Sterne. Feuchte und zum Teil dickere Nebel- oder Hochnebelfelder bilden sich vor allem zwischen dem Havelland, dem Mittelgebirgsraum und Süden. Autofahren sollten örtlich mit geringen Sichtweiten rechnen. Die Temperaturen gehen zwischen Helgoland und im Kleinwalsertal auf 16 bis 4 Grad zurück.

Wetter am Mittwoch, 27.9.2023

Am Mittwoch erwartet uns zwischen der Nord- und Ostsee und den Alpen ein ruhiger Tag mit warmen, zum Teil spätsommerlichen Temperaturen. Allerdings lösen sich einige Nebel- oder Hochnebelfelder bis zum Vormittag nur zögerlich auf. Häufig wechseln sich Sonnenschein und Schönwetterwolken ab, die im Nordwesten oft dichter sind. Die meisten Sonnenstunden kommen im Süden zusammen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf zwischen Sylt, dem Breisgau und der Lausitz auf sehr warme 20 bis 27 Grad. Es weht ein oftmals nur schwacher, an der See mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.

Wetter am Donnerstag, 28.9.2023

