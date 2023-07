Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Samstag, 15.7.2023

Am Samstag ziehen am Morgen über die Nordfriesischen Inseln und zum Teil über die Ostsee vereinzelte Schauer. Gleichzeitig werden die Schauer von Rheinland-Pfalz schon zahlreicher. Im Tagesverlauf nimmt die Zahl und Intensität der Schauer und Gewitter in der West- und Nordhälfte sowie über der Mitte zu. Dabei sind örtlich auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Im Südosten scheint dagegen oft ungestört die Sonne, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab, und es bleibt überwiegend trocken. Mit 25 bis 37 Grad wird es zum Teil extrem schwül-heiß. Der Wind weht schwach bis mäßig und teilweise stark böig aus südlichen Richtungen. Abends und nachts breiten sich die kräftigen Regengüsse und Gewitter in den Osten und Südosten aus.

In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter in den Osten und Südosten. Im Westen lockern die Wolken wieder auf, und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen gehen auf 20 bis 14 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 16.7.2023

Am Sonntag klingen anfangs zum Teil noch im Osten und Südosten einzelne Regenschauer ab. Häufig ist es teils heiter, teils wechselnd wolkig und trocken. Am Nachmittag entwickeln sich an den Alpen kräftige Schauer oder Gewitter. Auch im Nordwesten örtlich Schauer möglich. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 21 und 31 Grad. Der Wind weht im Norden frisch bis stark, in Böen stark bis stürmisch, sonst teils schwach, teils mäßig bis frisch aus Südwest bis Nordwest.

In der Nacht von Sonntag auf Montag treten an der Nordsee und im Norddeutschen Flachland einzelne Schauer auf. Auch im Voralpenland ist es wechselhaft. Sonst bleibt es wechselnd wolkig und weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 10 Grad.

Wetter am Montag, 17.7.2023

Am Montag ist es im Norden und Nordwesten wechselnd bewölkt, und gebietsweise gibt es Schauer. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Sonst zeigt sich das Wetter überwiegend freundlich und trocken, lediglich im äußersten Süden können sich einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 30 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See auch mal frischer Wind aus Südwest bis West.

Wetter am Dienstag, 18.7.2023

Am Dienstag wechseln sich längere sonnige Schönwetterphasen mit einem Mix aus Sonne und Wolken ab. Nur in den äußersten Südwesten und Süden ziehen ganz vereinzelt Schauer und örtlich Gewitter. Die Temperaturen steigen am Nachmittag an der Küste und auf den Höhen auf 20 bis 23 Grad, sonst wird es mit 24 bis 32 Grad wärmer. Im Norden und Osten weht ein mäßiger Westwind, sonst schwacher Wind aus verschiedenen Richtungen.

