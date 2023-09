Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Samstag, 16.9.2023

Am Samstag scheint im Norden, Osten und Südosten nach lokalem Frühnebel bei geringer Bewölkung die Sonne. Sonst wechseln sich Sonne mit harmlosen Schönwetterwolken ab. Im Südwesten gibt es nach oft trübem Beginn einige Wolken. Hier können sich örtlich Schauer oder Gewitter bilden. Die Temperaturen steigen auf den Höhen und an der Küste auf 19 bis 23, sonst auf 24 bis 29 Grad. Es weht ein schwacher, an der Küste mäßiger Wind aus verschiedenen Richtungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zeigen sich im Osten die meisten Sterne, sonst überwiegen Wolken. Im äußersten Südwesten fällt vereinzelt Regen. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 9 Grad ab.

Wetter am Sonntag, 17.9.2023

Am Sonntag scheint nach rascher Auflösung der Frühnebelfelder bei geringer Wolkenzahl im Norden, Osten und Südosten am längsten die Sonne. Auch in den übrigen Regionen bleibt es freundlich und bis in die Abendstunden noch weitgehend trocken. Am Nachmittag erreichen die Höchsttemperaturen an der See und auf den Höhen 20 bis 25, sonst 24 bis 29 Grad. Es weht ein schwacher, zum Teil mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus meist östlicher bis südöstlicher Richtung.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kommen von Westen her dichtere Wolkenfelder auf, die im weiteren Verlauf vom Emsland bis zum Schwarzwald einzelne, zum Teil aber schon kräftige Schauer und Gewitter bringen. Weiter östlich zeigt sich der Himmel meist noch klar oder nur locker bewölkt, und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 10 Grad.

Wetter am Montag, 18.9.2023

Am Montag scheint vor allem im Osten und im Südosten noch für längere Zeit die Sonne. Sonst gehen bei wechselnder Bewölkung zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter nieder. Örtlich besteht Unwettergefahr. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden auf 22 bis 30 Grad. Der Wind weht abseits von Schauern und Gewittern meist schwach bis mäßig und dreht im Tagesverlauf von Ost auf südliche bis südwestliche Richtungen.

Wetter am Dienstag, 19.9.2023

Am Dienstag gibt es vor allem in der Osthälfte anfangs noch Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf kommen in der Nordwesthälfte neue Regengüsse auf, die örtlich auch von Blitz und Donner begleitet werden. Bei Höchstwerten von 18 bis 23 Grad wird es deutlich kühler als zuletzt. Der Wind weht oft mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen. An Nord- und Ostsee treteten zeitweise stürmische Böen auf.

RND/Wetterkontor