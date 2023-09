Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Sonntag, 17.9.2023

Am Sonntag scheint nach rascher Auflösung der Frühnebelfelder bei geringer Wolkenzahl im Osten und Südosten am längsten die Sonne. Hier bleibt es auch größtenteils trocken. In den übrigen Regionen wechselnd sich Sonnenschein und auch mal dichtere Wolken ab, und vor allem im Nordwesten und Norden gehen bis zum Abend schon zum Teil kräftige Regengüsse, aber kaum Gewitter nieder. Am Nachmittag erreichen die Höchsttemperaturen an der See und auf den Höhen 20 bis 25, sonst 24 bis 30 Grad. Es weht ein schwacher, zum Teil mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus meist östlicher bis südöstlicher Richtung.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kündigen sich in der Westhälfte dichtere Wolken ab. Sie bringen etwa zwischen den Ostfriesischen Inseln bis zum Saarland, Rhein-Main-Gebiet und Schwarzwald einzelne, zum Teil aber schon kräftige Schauer und Gewitter. Weiter östlich zeigt sich der Himmel meist noch klar oder nur locker bewölkt, und es bleibt trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 18 und 10 Grad.

Wetter am Montag, 18.9.2023

Am Montag scheint vor allem im Osten und im Südosten anfangs noch längere Zeit die Sonne. Sonst gehen bei wechselnder Bewölkung zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter nieder. Örtlich kann es Starkregen, kleineren Hagel und stürmische Böen geben. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden auf 22 bis 30 Grad. Der Wind weht abseits von Schauern und Gewittern meist schwach bis mäßig und dreht im Tagesverlauf von Ost auf südliche bis südwestliche Richtungen.

In der Nacht vom Montag auf Dienstag gehen besonders in Küstennähe, über der Mitte und im Südosten noch Regengüsse, selten mit Blitz und Donner nieder. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 10 Grad.

Wetter am Dienstag, 19.9.2023

Am Dienstag wechseln sich am Himmel häufig Sonne und Wolken ab, zum Teil ist es stark bewölkt oder bedeckt. Dabei treten allem im Norden, über den Mittelgebirgen und südlich der Donau viele, zum Teil auch noch kräftige Regengüsse auf. Örtlich können sich auch noch Gewitter entladen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 18 bis 23 Grad wird es nur mäßig warm. Der Wind weht oft mäßig bis frisch mit starken bis stürmischen Böen. An Nord- und Ostsee treteten zeitweise mitunter Sturmböen auf.

Wetter am Mittwoch, 20.9.2023

Am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Schauerwetter fort. Sonst bleibt es größtenteils trocken, und häufig wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Am Donnerstag gibt es mehr Regenschauer. Am ehesten bleibt es im äußersten Osten und in Niederbayern trocken. Die Temperaturen erreichen an der See und auf den Höhen 18 bis 23, sonst 23 bis 28 Grad.

