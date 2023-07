Aktuelle Wettervorhersage für Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Hier finden Sie die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage.

Wetter am Sonntag, 9.7.2023

Am Sonntag scheint häufig die Sonne, im Westen wird es im Tagesverlauf wolkiger, und es entwickeln sich einige zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Örtlich besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Mit Temperaturen von 30 bis 37 Grad wird es verbreitet sehr heiß. Lediglich an der See ist es mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad etwas angenehmer. Abseits der Gewitter weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gehen vor allem in der Nordwesthälfte noch zum Teil kräftige Schauer und Gewitter nieder. Sonst zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt, und es gibt nur einzelne Regengüsse oder Gewitter. Bis zum Morgen kühlt sich die Luft auf Werte zwischen 23 und 14 Grad ab.

Wetter am Montag, 10.7.2023

Am Montag wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und gebietsweise kommt es zu Schauern oder Gewittern. Der Schwerpunkt verlagert sich im Tagesverlauf in den Osten und Südosten. Die Höchstwerte bewegen sich in den Nachmittagsstunden meist zwischen 23 und 34 Grad. In Gewittern treten Sturmböen auf, ansonsten weht meist nur ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ziehen im Norden immer wieder Wolkenfelder vorüber, es bleibt aber überwiegend trocken. Sonst zeigt sich der Himmel oftmals klar. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 19 und 10 Grad.

Wetter am Dienstag, 11.7.2023

Der Dienstag beginnt im Norden wechselnd, im Süden meist nur locker bewölkt mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich mächtige Quellwolken, und von Westen kommen zum Teil kräftige Gewitter auf, die mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einhergehen können. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 36 Grad. Der Wind frischt tagsüber auf und dreht von südlichen auf westliche Richtungen. Auch abseits von Gewittern treten dann starke Böen auf.

Wetter am Mittwoch, 12.7.2023

Am Mittwoch setzt sich das unbeständige Wetter fort. Bei wechselnder Bewölkung muss immer wieder mit Regengüssen gerechnet werden, örtlich kommt es auch zu Gewittern. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 20 und 29 Grad. Es weht ein meist mäßiger Wind aus Südwest bis West, an der Küste und im Bergland treten stürmische Böen auf.

RND/Wetterkontor