Hitze, Schauer und Gewitter – Dienstag erneut 37 Grad erwartet

Nach dem Hitze-Wochenende ist in Deutschland zunächst keine richtige Abkühlung in Sicht. „Dafür bleibt es wechselhaft und unbeständig, leider kein ruhiges Sommerwetter“, sagt Wetterkontor-Meteorologin Janina Lerch am Montag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Am Montag werden schwüle 29 bis 33 Grad erwartet, in der Nordwesthälfte 21 bis 29 Grad. Dabei kann es weiter regnen und gewittern. Im Westen bleibt es freundlicher.

Am Dienstag wird es dann wieder richtig heiß. Ähnlich wie am Sonntag könnte das Thermometer bei bis zu 37 Grad stehen. Spitzenwerte werden vor allem in der Südpfalz, in Franken und an der Donau erreicht. Ansonsten herrschen im Flachland verbreitet über 30 Grad, an den Küsten und in Hochlagen ist es etwas kühler. Es bleibt schwül. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her neue Schauer und Gewitter nach Deutschland, örtlich werden diese kräftig. Zum Abend hin und in der Nacht zieht das Gebiet weiter Richtung Osten.

Ab Mittwoch nicht mehr ganz so schwül

Am Mittwoch kann es dann im Osten und Nordosten zu Schauern und Gewittern kommen, in der Mitte nachlassend. „Es wird insgesamt aber etwas weniger Niederschlag geben“, erklärt Lerch. Die Temperaturen gehen etwas zurück auf 20 bis 31 Grad. Am wärmsten wird es im Osten und Südosten. Ganz so schwül wie in den vorangegangenen Tagen wird es nicht mehr sein.

Donnerstag ein „Tag zum Durchschnaufen“

Der Donnerstag sieht der aktuellen Prognose zufolge wieder trockener aus. Im äußersten Norden und ganz im Süden besteht allerdings weiterhin ein Schauer- und Gewitterrisiko. Ansonsten wird es freundlicher. Es kühlt weiter ab auf 20 bis 29 Grad. „Ein Tag zum Durchschnaufen“, sagt Lerch.

Am Freitag sind Schauer und Gewitter im Osten und Norden möglich. Überwiegend herrscht aber ein Mix aus Sonne und Wolken. „Es sieht aktuell nach einer Hochdrucklage aus“, sagt die Wetterkontor-Meteorologin. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag wieder leicht auf bis zu knapp über 30 Grad in der Spitze. „Wer angenehmere Temperaturen sucht, sollte sich Richtung Küste bewegen.“

Das Wochenende startet vor allem in der Osthälfte schön. Im Westen und Südwesten kann es am Samstag vereinzelt noch zu Schauern und Gewittern kommen. Ähnlich ist das Wetter auch am Sonntag. „Die Wetterlage ist aber noch etwas unsicher, da sich immer wieder Tiefausläufer hereinschieben“, erläutert die Expertin. Die Temperaturen steigen am Wochenende auf flächendeckend um 30 Grad, in Bayern und am Rhein auf bis zu 33 Grad.